Espana agencias

El Alavés cae a puestos de descenso por primera vez en la temporada

Vitoria, 18 ene (EFE).- El Deportivo Alavés cayó este domingo a puestos de descenso por primera vez en la temporada tras perder ante el Atlético de Madrid (1-0) en el Metropolitano y de que el Valencia ganara al Getafe.

El equipo vasco ocupa el puesto 18 con 19 puntos, cinco más que el Levante -con un partido menos- y seis más que el Real Oviedo, que es el colista de la liga.

Por otro lado, tiene por delante a Valencia y Sevilla con un punto más y Mallorca, Getafe y Real Sociedad -con un partido menos- aventajan en dos puntos a los de Eduardo Coudet.

Los vitorianos acumulan cinco partidos sin ganar y han sumado 4 puntos de los últimos 27 posibles. EFE

jd/asc

