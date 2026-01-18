Espana agencias

Duelo de urgencias en la lucha por la permanencia en el Nuevo Los Cármenes

Guardar

Granada/Eibar (Guipúzcoa), 18 ene (EFE).- Granada y Eibar cierran este lunes la vigésima segunda jornada de LaLiga Hypermotion con un duelo de urgencias en la lucha por la permanencia en el Nuevo Los Cármenes, que los andaluces afrontan tras cinco jornadas sin ganar y los armeros sin haber vencido aún esta campaña como visitantes.

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’, antepenúltimo con 22 puntos, dos menos que el Eibar, decimoséptimo, llega al al partido en un mal momento, ya que acumula seis choques sin victoria entre liga y Copa, y ha empatado los tres últimos del campeonato liguero disputados en su feudo, el más reciente la pasada semana ante el Castellón (0-0).

El Granada necesita con urgencia una victoria que lo saque de los puestos de descenso que ocupa actualmente y le acerque a la zona tranquila de la clasificación, antes de empezar la próxima jornada en el campo del Cádiz un tramo de calendario muy complicado.

Pacheta cuenta para el partido con los dos primeros refuerzos invernales del equipo: el delantero uruguayo Gonzalo Petit, cedido por el Betis y que ha jugado la primera vuelta en el Mirandés; y el lateral Álvaro Lemos, tras desvincularse del Oviedo. En el caso del primero, hay muchas opciones de que disponga de minutos ante los problemas ofensivos de los rojiblancos.

El técnico granadinista, además, recupera respecto a la anterior jornada para regresar directamente al once titular al meta Luca Zidane, tras volver de su participación con Argelia en la Copa de África, y al centrocampista Rubén Alcaraz, después de cumplir un partido de sanción.

Será baja por lesión el lateral Pau Casadesús y el extremo senegalés Souleymane Faye, quien ultima su traspaso al Sporting portugués, mientras que es duda el medio Pedro Alemañ, un jugador vital en el esquema ofensivo de los rojiblancos que se lastimó en la anterior cita ante el Castellón.

Por parte del Eibar, éste buscará saldar la asignatura pendiente de lograr su primera victoria fuera de casa, algo que se le ha resistido en la primera mitad de la temporada, y que intentará ante el equipo nazarí, en puestos de descenso.

Los armeros sólo han sumado tres puntos fruto de tres empates en su diez salidas anteriores y no han sido capaces aún de ganar fuera.

La posición del Granada en la clasificación puede hacerle parecer un rival propicio, pero es también un arma de doble filo, ya que los andaluces necesitan un triunfo para abandonar esas posiciones.

En todo caso, el conjunto guipuzcoano tiene un balance claramente positivo en sus enfrentamientos directos con el conjunto andaluz.

El Eibar está también a tan solo un punto del descenso, que en estos momentos marca el Huesca, con lo que el lunes el estadio Nuevo Los Cármenes será escenario de un duelo de necesitados.

El entrenador del Eibar, Beñat San José, ha anunciado la baja de Adu Ares, que sigue recuperándose de las secuelas del accidente doméstico que sufrió hace unos días, mientras sigue la duda de si Aleix Garrido, con problemas musculares, podrá entrar finalmente en la convocatoria.

Tampoco podrá contar con Anaitz Arbilla, que cumplirá su segundo partido de sanción tras ser expulsado en el encuentro contra el Mirandés jugado hace dos jornadas en Ipurua.

En lugar de Garrido podría salir al campo Olaetxea y para suplir a Arbilla es muy probable que San José alinee a Hodei Arrillaga, que ya se estrenó como titular en el puesto de lateral izquierdo en la pasada jornada.

- Alineaciones probables:

Granada: Luca Zidane; Oscar, Manu Lama, Loic Williams, Diallo; Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz, Álex Sola, Rodelas; José Arnaiz y Pascual.

- Eibar: Magunagoitia, Álvaro Rodríguez, Marco Moreno, Nolaskoain, Arrillaga, Sergio Álvarez, Olaetxea, Mada, Guruzeta, Corpas y Bautista.

Árbitro: Sergiu Claudiu (Comité Valenciano).

Estadio: Nuevo Los Cármenes (Granada).

Día y hora: Lunes 19. 20.30 horas. EFE.

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 20.30. EFE

jag/cc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del domingo 18 de enero de 2026 (13:30 horas)

Infobae

Feijóo llama a Sánchez a retirar la propuesta de financiación y ponerse a negociar otra

Infobae

Se reduce el número de carreteras afectadas por el temporal a 28, pero 9 están cortadas

Infobae

Maíllo dice que el momento exige un "frente amplio" de izquierdas que marque el debate

Infobae

Lula sobre acuerdo entre Mercosur y UE: "La respuesta del multilateralismo al aislamiento"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo hace frente común con

Feijóo hace frente común con sus barones y firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la denegación de nacionalidad española a una solicitante colombiana descendiente de sefardíes

El Supremo multa a una madre por ignorar una orden judicial e impedir que sus hijos vean a sus abuelos: seis euros diarios durante seis meses

La Guardia Civil busca a una mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea, Asturias, tras localizarse su vehículo solo en una carretera

Herido grave un hombre de 33 años tras ser agredido con un arma blanca en San Blas, Madrid

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

España no encuentra conductores de camión y ahora los busca en Turquía: la asociación andaluza firma un convenio con ese país

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante