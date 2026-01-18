Djokovic y el desembarco español en Melbourne

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- La puesta en escena del diez veces campeón en el Melbourne Arena Novak Djokovic coincide con una masiva presencia de jugadores españoles que echan a andar este lunes en el primer Grand Slam de la temporada.

Doce jugadores de la Armada han logrado encontrar un lugar en los cuadros masculinos -ocho- y femenino -cuatro- y la mitad irrumpe en la segunda jornada de la competición. Cuatro en el de hombres, Alejandro Davidovich, Jaume Munar, Roberto Bautista y Pedro Martínez, rival, precisamente, de Novak Djokovic, el ganador de veinticuatro Grand Slam.

Solo Pablo Carreño, Carlos Taberner y el joven Rafa Jódar quedan por saltar a la pista. Lo harán el martes. El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, fue la avanzadilla del tenis español, el más madrugador. Entró en juego el primer día de torneo, este domingo.

Sin embargo, la presencia de las españolas en el torneo femenino estará completo el lunes. Tras las eliminaciones el domingo de Cristina Bucsa y la debutante Guiomar Maristany, solo dos jugadoras están en el torneo. Este lunes es el turno de Jessica Bouzas y, sobre todo, de Paula Badosa, la principal referente del tenis español, que el pasado curso llegó hasta semifinales.

Djokovic entra en acción y su puesta de largo en esta nueva edición, la vigésima en su carrera, coincide con su primer enfrentamiento ante el español Pedro Martínez. Un duelo inédito a pesar de la dilatada trayectoria de ambos en el tour.

No tendrá mejor escaparate en el evento Martínez que el choque en la central, en horarios estelar, ante el legendario jugador serbio, un adversario fuerte a pesar de sus 38 años que se mantiene en el cuarto lugar del mundo y un competidor nato que llega a Melbourne con la intención de agrandar sus resitros.

Pedro Martínez, que tuvo un papel fundamental con España en la Copa Davis, será exigido ante el jugador de Belgrado, que debutará en el 2026 en la Rod LAver Arena. Llega al Abierto de Australia sin competición alguna anterior.

Alejandro Davidovich, por su parte, llega al Abierto Australiano tras terminar el 2025 en el mejor ránking de toda su carrera. Después de Alcaraz, es el primero de los españoles y fue semifinalista en el torneo de Adelaida la semana pasada. Se enfrenta en la primera ronda al austríaco Filip Mosolic. Será la sexta presencia del malagueño en el cuadro principal del Melbourne Park con los octavos de final del pasado año como mejor papel.

Jaume Munar afronta el Abierto de Australia después de disfrutar del mejor curso de su carrera en 2025, cuando lideró al equipo español de Copa Davis, logró ganar partidos importantes y tuvo presencia en los torneos relevantes. Se enfrenta a Dalibor Svrcina con la idea de progresar después de su eliminación en el año pasado ante el noruego Casper Ruud.

Roberto Bautista afronta una nueva andadura en el primer Grand Slam de la temporada. El veterano jugador español, que llegó a cuartos en el 2019, superado por el griego Stefanos Tsitsipas, acude por decimoquinta vez a Australia, donde los dos últimos años no ha logrado superar el primer tramo. Jugará ante Juncheng Shang.

En el cuadro femenino, las aspiraciones españolas quedan en manos solo de Jessica Bouzas y Paula Badosa después de que Cristina Bucsa y Guiomar Maristany fueran eliminadas este domingo, en su primer partido.

Bouzas, que estuvo a un alto nivel en la United Cup, que, sin embargo, no prolongó en el torneo de Hobart, eliminada en primera ronda, y que está asentada entre las cincuenta mejores del circuito, se enfrentará a la australiana Storm Hunter, una especialista en dobles que tuvo que superar la fase previa para sellar su séptima presencia en el Abierto de Australia. Nunca se han enfrentado.

Badosa, por su parte, tendrá como adversaria a la kazaja Zarina Diyas. Semifinalista el pasado curso, la española desea dejar atrás los problemas físicos que la llevaron a maltraer el 2025 y que la dejaron de baja durante dos meses, tras retirarse del WTA 1000 de Miami. Su vuelta a la competición estuvo acompañada de la victoria ante Marie Bouzkova en Brisbane, pero luego cayó contra Elena Rybakina. En Adelaida, donde acudió después, no superó el primer tramo del evento. EFE