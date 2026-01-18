Detenidos dos funcionarios de prisiones por beneficiar a presos en la cárcel de Palma

Palma, 18 ene (EFE).- Dos funcionarios de la cárcel de Palma y una mujer allegada de un preso han sido detenidos esta semana por un presunto delito de cohecho, por beneficiar a determinados reclusos y por la introducción ilegal de objetos en la prisión.

La investigación comenzó por la obtención de determinados beneficios por parte de algunos presos, que podría constituir trato de favor, y cuyas familias habrían pagado ciertas cantidades, según fuentes cercanas al caso.

Los investigadores también detectaron que se habían introducido objetos en la cárcel de forma no autorizada y varias veces.

Tras la puesta a disposición judicial de los detenidos, el juzgado de guardia ordenó este viernes el ingreso en prisión provisional de uno de los funcionarios investigados y de la mujer, y la puesta en libertad con cargos del otro empleado público.

La investigación la ha llevado a cabo la Unidad contra la Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional en colaboración con la Inspección Penitenciaria.EFE