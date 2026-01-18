Detenido en Elche un prófugo de la justicia francesa por delitos sexuales contra menores

Elche (Alicante), 18 ene.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Elche a un hombre de 37 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por las autoridades judiciales de Francia por su presunta implicación en delitos sexuales contra menores.

La orden estaba en vigor desde el pasado mes de octubre, cuando se produjo la agresión sexual, mientras que también se le imputan otros delitos similares presuntamente cometidos entre 2017 y 2021 en la localidad francesa de Montreuil, castigados en el país reclamante con penas de hasta 20 años de prisión.

Según han informado este domingo fuentes policiales, la detención se produjo cuando el hombre acudió a dependencias policiales para realizar diversos trámites administrativos, momento en el que los agentes comprobaron que figuraba como prófugo de la justicia francesa.

Al parecer, el ahora detenido había huido de Francia tras cometer una agresión sexual en octubre de 2025 y las investigaciones llevadas a cabo para intentar localizarle permitieron averiguar que era el autor de otras agresiones sexuales ocurridas entre 2017 y 2021.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites correspondientes para su extradición a Francia. EFE

pvb-lb/ie