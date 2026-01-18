Decepción en Marruecos tras perder la Copa África

Rabat, 18 ene (EFE).- Un ambiente de decepción y frustración reinó este domingo por la noche entre los aficionados marroquíes tras la derrota de su selección en la final de la Copa de África ante Senegal, disputada en la capital, Rabat, un nuevo revés en la lucha por un título que se le resiste desde 1976.

Senegal se proclamó campeón de la Copa de África frente a Marruecos (1-0) en un partido que rozó el escándalo, con amenaza de abandono por parte de los jugadores de Senegal, encomendados por Pape Thiawa, en protesta por un penalti señalado a favor de Marruecos en el añadido antes de la prórroga, y que no pudo transformar Brahim, que quedó entre lágrimas.

La noche lluviosa acentuó el silencio en las calles de Rabat, donde se veía a grupos de personas regresar a sus casas frustrados, varios de ellos criticando el penalti fallado por Brahim Díaz.

"Esto no es una selección, ¿quién puede fallar un penalti así? ¿Por qué no lo lanzó En-Nesyri? Le dio el balón en la mano, estamos enfadados. El partido era nuestro", lamentó un aficionado en el centro de Rabat.

Pese a la frustración generalizada, algunos aficionados optaron por celebrar el recorrido del equipo y se pudo ver a un pequeño grupo recorriendo la avenida Mohamed V de Rabat, con música, bocinazos, en un ambiente más festivo pero resignado.

La tensión que se produjo en el partido no se trasladó a la calle donde se pudo ver a algunos aficionados marroquies y senegaleses celebrando juntos.

Sin embargo, numerosos seguidores marroquíes denunciaron en redes sociales la actitud de la selección senegalesa durante el tiempo añadido, cuando varios de sus jugadores se retiraron momentáneamente del terreno de juego para protestar por la decisión arbitral y también criticaron el comportamiento de parte de la afición senegalesa, que intentó invadir el campo y protagonizó incidentes con los agentes de seguridad.

Tras la derrota, el rey Mohamed VI envió un mensaje a los jugadores marroquíes felicitándoles por "la perseverancia, la seriedad y el espíritu colectivo" que demostraron y el apoyo de la afición marroquí. EFE

