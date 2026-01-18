Espana agencias

Danjuma vuelve al once del Valencia; el uruguayo Satriano debuta en el Getafe

Getafe (Madrid), 4 ene (EFE).- Arnaut Danjuma será la principal novedad del Valencia para enfrentarse al Getafe, que a su vez intentará sumar los tres puntos con la presencia en la delantera del uruguayo Martín Satriano, uno de los tres fichajes que firmó el club azulón esta semana.

Danjuma, suplente en el empate del Valencia frente al Elche la pasada jornada, ocupará el lugar de Andre Almeida en un once en el que el técnico Carlos Corberán introducirá alguna variación más: Dimitri Foulquier sustituirá al lesionado Thierry Correia y Hugo Duro vuelve tras cumplir sanción para dejar en el banquillo a Diego López.

El once completo del Valencia es el formado por: Dimitrievski; Foulquier, Tárrega, Copete, Gayà; Pepelu, Ugrinic; Rioja, Lucas Beltrán, Danjuma; y Hugo Duro.

En el Getafe, Bordalás hará debutar a Satriano, que jugará en la punta de ataque. Los otros dos fichajes del Getafe, Sebastián Boselli y Zaid Romero, no entraron en la convocatoria. Y respecto al resto de la alineación que perdió 1-2 contra la Real Sociedad, también son novedades Djené Dakonam y Domingos Duarte, que vuelven tras sanción. Mestanza y Kiko Femenía, estarán en el banquillo

La alineación del Getafe, es la formada por: Soria; Juan Iglesias, Duarte, Djené, Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri, Javi Muñoz, Liso; y Satriano. EFE

