Dani Miret: "El Bàsquet Girona ha merecido ganar el derbi en Badalona"

Badalona (Barcelona), 18 ene (EFE).- El técnico del Joventut Badalona, Dani Miret, ha remarcado que "el Bàsquet Girona ha merecido ganar el derbi en Badalona", en la derrota de los suyos por 71-74 ante los gerundenses.

El entrenador catalán se ha mostrado resignado por el mal partido de su equipo. "Ellos han jugado mejor, el resultado al descanso era muy engañoso, sólo perdíamos de dos, pero la sensación era que ellos podían ir ganando de mucho más", ha dicho.

"Ahora comenzaremos a tener muchos más partidos y debemos tener más paciencia en lo colectivo. Hemos perdido muchos balones y necesitamos calmarnos para jugar un mejor baloncesto", ha añadido.

Por último, Miret habló del hecho de volver a jugar en la Liga de Campeones. "Esta jornada se ha visto que algunos equipos de BCL no han priorizado su partido en ACB, y no queríamos caer en este error. No hemos trabajado lo suficiente y toca ir a por el siguiente", ha finalizado. EFE

