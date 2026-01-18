Coudet: “No podemos recibir ese gol”

Madrid, 17 ene (EFE).- Eduardo ‘Chacho’ Coudet, entrenador del Alavés, fijó este domingo el inicio del segundo tiempo como un punto de inflexión en la derrota de su equipo contra el Atlético de Madrid, lamentó el gol recibido de Alexander Sorloth y expresó su convicción en el equipo y en lograr la salvación en la presente temporada.

“Cuando hemos acorralado al Atlético nos hubiese gustado por lo menos llevarnos un punto. El equipo viene mostrando muchísimas cosas buenas que necesitamos que se empiecen a ver reflejadas en los resultados. Este equipo, por todo lo que muestra futbolísticamente desde el arranque del torneo, no tendría que estar en esta posición. Hay que mejorar cosas y ganar”, expresó en rueda de prensa en el Metropolitano.

“Enfrentamos a un rival de muchísima jerarquía y han sido dos caras, aunque por momentos es normal que el Atlético de Madrid pueda llevar el control del juego. Sobre todo al final, tuvimos dos o tres ocasiones muy claras donde podíamos habernos llevado por lo menos el punto, pero no se dio”, analizó sobre el encuentro.

Y habló del segundo tiempo: “Arrancamos mal y ellos bien. Habíamos hablado de los dos inicios, que iban a ser muy importantes. Iniciamos bien la primera mitad desde la intensidad, desde controlarlo, porque la situación de riesgos fue casi al final de la primera mitad. Pero iniciamos muy mal la segunda mitad, de cosas que habíamos hablado. Más allá de que puedan generar situaciones, no podemos recibir el gol que recibimos, por cómo se da”.

Coudet admitió que la “idea era poder generar más en ataque”. “Nos quedamos con eso, que lo fuimos a buscar sobre el final hasta el último segundo. No pudimos concretar oportunidades muy claras que tuvimos. Con nuestras armas hemos competido hasta el final. Nos deja sabor amargo no haberte llevado nada después de haber competido hasta el final”, añadió.

Coudet asume la situación, en puestos de descenso, con entereza. “Yo estoy psicológicamente para dirigir en Vietnam. No tengo muchos problemas. Estoy acostumbrado, era una posibilidad (caer ahora a puestos de descenso) porque hay que ser realistas, por el escenario y el rival, pero está siendo una liga rara. Si ganas un partido subes tres puestos y te toca perder hoy y entras en puestos de descenso”, repasó.

“No me gusta, pero es una situación que el club está acostumbrado a vivir, a mí me tocó vivirla el año pasado y confío mucho en este grupo, que siempre se impone cuando tiene esas condiciones difíciles, así que a trabajar. No es una situación linda para ninguno. Desde el lado del entrenador, es una semana más durmiendo mal, con vueltas a la cabeza y moviendo flechas para acá y para allá tratando de buscar soluciones”, valoró.

“Yo estoy bien. A veces hablan de fuerza y yo tengo fuerza siempre. No se nota mucho en mi físico, pero tengo fuerza siempre para trabajar en el fútbol”, proclamó el técnico, que, preguntado por si ve la misma convicción en las personas que toman decisiones en el Alavés, contestó: “A veces si alguien toma una decisión no puedo intervenir. Yo estoy convencido y veo que los jugadores ejecutan lo que uno quiere hacer”. EFE