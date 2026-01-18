Espana agencias

Consternación en Atocha por lo ocurrido en Córdoba, "tiene que haber sido fuerte"

Madrid, 18 ene (EFECOM).- "Tiene que haber sido fuerte" o "yo tenía un mal presentimiento" son algunos de los comentarios de viajeros recién llegados a la Estación de Atocha en trenes que no se han visto afectados por el accidente ocurrido esta tarde en Córdoba.

Al menos 21 personas han muerto y decenas han resultado heridas de gravedad en el descarrilamiento de dos trenes esta tarde en a Adamuz (Córdoba), han confirmado a EFE fuentes de la investigación

En el interior de la estación la actividad se ha centrado la última hora en dos puntos, a los que se dirigen los afectados por las cancelaciones de su viajes: los mostradores de las empresas de alquiler de coches que se mantenían abiertas al público y el servicio de Atención al Viajero de Renfe

Aparentemente no hay nervios, ni familiares de viajeros de los trenes accidentados en las zonas de tránsito. Un joven andaluz que tenía que volver a casa esta noche tras pasar el fin de semana en Madrid comentaba que entiende que lo ocurrido haya provocado la cancelación de su tren pero lamentaba que la única solución que le han dado es que quizá en la tarde del lunes sea posible viajar.

Otros han preferido acercarse a la oficina de alquiler de vehículos para ponerse al volante esta noche y llegar a su destino. ¡Qué remedio, no puedo quedarme en Madrid!, espero que en la carretera no haya ningún problema" comentaba un hombre de mediana edad mientras se dirigía al aparcamiento de la estación donde se recogen los coches de alquiler.

Otra opción para algunos ha sido dirigirse a un hotel para pasar la noche, tras comprobar que en las próximas horas el viaje por tren que tenía previsto va a ser imposible de realizar. "Mañana ya veremos qué hacemos", aseguraba una mujer de mediana edad camino de la salida de la estación.

Los vigilantes de seguridad se afanan en saber si los no muy numerosos grupos de personas que esperan en las zonas de descanso son viajeros dudosos de qué hacer en las próximas horas o periodistas en busca de información.

Los trenes siguen llegando a Atocha de lugares como Pamplona o Barcelona y algunas de las personas que terminan su viaje se asombran al ver las cámaras de televisión y los micrófonos de los reporteros porque han hecho su viaje ajenos a lo ocurrido en otro punto de España y se enteraban en el momento de pisar Atocha.

En las pantallas de información figuran como suprimidos los trenes que debían llegar desde Málaga y Sevilla mientas los procedentes de Huelva y Málaga apuntan un buen retraso para dejar a sus viajeros en una estación donde la tristeza por lo ocurrido en Córdoba se nota entre la gente que aún permanece en ella. EFECOM

EFE

