Comuns se reúne mañana con el Govern para evaluar los pactos y avisa: "Es todo o nada"

Barcelona, 18 ene (EFECOM).- El portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, ha explicado este domingo que mañana se reúnen con el Govern para evaluar el cumplimiento de los pactos de los suplementos de crédito y ha avisado que será un encuentro a "todo o nada" para decidir si entran a negociar los presupuestos de 2026.

Los Comuns se reúnen mañana con el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, para evaluar el grado de cumplimiento de los acuerdos firmados para la aprobación de los suplementos de créditos.

De entre estos acuerdos, los Comuns han situado como imprescindible para empezar a negociar las cuentas la imposición de multas a quienes se saltan la regulación del precio del alquiler.

En declaraciones a los periodistas, Cid ha subrayado que el Govern ya se encuentra "en tiempo de descuento" para cumplir con sus demandas.

"Mañana es todo o nada. El Govern de la Generalitat debe entender que si realmente tiene sentido iniciar una negociación de presupuestos para 2026, mañana debería poner sobre la mesa que ya ha empezado a sancionar a aquella gente que se salta la ley del derecho a la vivienda y que está incumpliendo el tope máximo del precio del alquiler", ha remarcado.

Cid ha vuelto a recriminar al gobierno de Salvador Illa que, casi un año después de la aprobación del régimen sancionador de la ley de vivienda, todavía no se haya impuesto ninguna multa.

"Acudiremos a la reunión a la expectativa, pero también con una exigencia clarísima. De una vez por todas, el Govern de la Generalitat debe demostrar si tiene la valentía o no de hacer cumplir la ley y de imponer sanciones a aquella gente que vulnera la ley del derecho a la vivienda y se salta el límite del precio del alquiler", ha enfatizado. EFECOM

