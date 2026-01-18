Espana agencias

Comesaña, tercer argentino en segunda ronda

Guardar

Sídney (Australia), 18 ene (EFE).- El argentino Francisco Comesaña, 68 en el ránking ATP, se impuso este domingo ante el estadounidense Patrick Kypson, 116 del mundo, por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3, en su debut en el Abierto de Australia, convirtiéndose en el tercer argentino en pasar a segunda ronda tras sus compatriotas Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo.

El tenista argentino, de 25 años y originario de Mar de Plata, necesitó cerca de tres horas para derrotar a Kypson y conseguir plaza para la segunda ronda, donde se enfrentará al también estadounidense Frances Tiafoe o al australiano Jason Kubler, una vez se resuelva el cruce de primera ronda entre ambos.

Comesaña dominó con autoridad los dos primeros sets y, pese al traspié en el tercero, sentenció el encuentro al imponerse por 6-3 en el cuarto, firme al servicio en el tramo decisivo.

En el Abierto de Australia de 2025, Comesaña fue eliminado en primera ronda frente al alemán Daniel Altmaier, por 2-6, 6-3, 6-7, 6-4 y 4-6. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El primer desafío

Infobae

La reconquista de Sabalenka, la incógnita de Badosa

Infobae

Indra gestionará el 'ticketing' del transporte público de Londres por 975 millones

Infobae

Julio Iglesias niega haber "abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer"

Infobae

Un estudio identifica el papel clave de las células senescentes en el cáncer de mama

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe VI aumenta su corte:

Felipe VI aumenta su corte: crea seis marquesados y rehabilita otros nueve títulos, aunque solo el 33% de los 2.216 nobles que hay pagan su cuota

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

ECONOMÍA

Groenlandia, Irán, Venezuela: cómo se

Groenlandia, Irán, Venezuela: cómo se trasladan las tensiones geopolíticas al precio de la gasolina en España

¿En qué invertir en 2026? Los sectores y activos con mayor potencial para los ahorradores españoles

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos son los 5 cambios laborales que habrá en 2026”

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey