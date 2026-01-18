Comesaña, tercer argentino en segunda ronda

Sídney (Australia), 18 ene (EFE).- El argentino Francisco Comesaña, 68 en el ránking ATP, se impuso este domingo ante el estadounidense Patrick Kypson, 116 del mundo, por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3, en su debut en el Abierto de Australia, convirtiéndose en el tercer argentino en pasar a segunda ronda tras sus compatriotas Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo.

El tenista argentino, de 25 años y originario de Mar de Plata, necesitó cerca de tres horas para derrotar a Kypson y conseguir plaza para la segunda ronda, donde se enfrentará al también estadounidense Frances Tiafoe o al australiano Jason Kubler, una vez se resuelva el cruce de primera ronda entre ambos.

Comesaña dominó con autoridad los dos primeros sets y, pese al traspié en el tercero, sentenció el encuentro al imponerse por 6-3 en el cuarto, firme al servicio en el tramo decisivo.

En el Abierto de Australia de 2025, Comesaña fue eliminado en primera ronda frente al alemán Daniel Altmaier, por 2-6, 6-3, 6-7, 6-4 y 4-6. EFE