Cinco tramos viarios siguen con cadenas en Castilla y León y dos cerrados por la nieve

Valladolid, 18 ene (EFE).- La nieve caída en las últimas horas obliga al uso de cadenas y no pueden circular ni autobuses ni camiones por cinco tramos viarios de Castilla y León, entre ellos la N-621 entre Riaño y Llánaves de la Reina en León, en la red nacional de carreteras, y están cerradas la ZA-103 en San Martín de Castañeda (Zamora) y la DSA-191 en Candelario (Salamanca).

Son datos de la DGT de las 10:25 horas, recogidos por EFE, que indican que se precisan cadenas y no pueden circular camiones ni autobuses en Burgos por la BU-571 en El Río de la Sía y la BU-574 en Alhedo de las Pueblas.

Y en Salamanca, la nieve obliga al uso de cadenas en la DSA-191, en Candelario, y en la SA-203, en la Peña de Francia.

Este domingo ya no hay ningún aviso activo por nevadas en Castilla y León desde la Agencia Estatal de Meorología, tras las acumulaciones de ayer principalmente en Segovia y Ávila.EFE

