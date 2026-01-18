Carreira: "Las sensaciones son inmejorables"

Vigo, 18 ene (EFE).- Sergio Carreira, autor del primer gol del Celta en la goleada ante el Rayo (3-0), destacó el gran partido que firmó su equipo para encadenar su tercera victoria consecutiva.

“Estoy muy contento, hoy es un gran día porque las sensaciones son inmejorables. Estamos haciendo una gran temporada. Hoy ha sido un partido en el que hemos estado muy bien de principio a fin. Además, sellamos otra portería a cero que últimamente nos está viniendo bien”, manifestó.

Para el lateral gallego, la clave estuvo en la pegada que mostró su equipo: “El Rayo es un rival que sabe identificarnos bastante bien, pero últimamente estamos siendo muy eficaces. Sin tener demasiadas ocasiones, estamos aprovechando las que tenemos, que era algo que teníamos pendiente”. EFE

dmg/sab