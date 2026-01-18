Espana agencias

Caída general de la red eléctrica en La Gomera

Guardar

Santa Cruz de Tenerife, 18 ene (EFECOM).- La isla de La Gomera ha sufrido este domingo una caída general de la red eléctrica.

El Cabildo informa de la activación de los medios de emergencia y contactos con la compañía Endesa para determinar el origen de esta incidencia y el restablecimiento del servicio.

La Gomera sufrió un cero energético en julio de 2023 por el que el Gobierno de Canarias impuso una sanción de 12,1 millones de euros a la Unión Eléctrica de Canarias Generación (Unelco) por una infracción administrativa muy grave. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP invita a los presidentes socialistas a avalar su propuesta de financiación

Infobae

El temporal provoca 11 desvíos y 17 cancelaciones en el aeropuerto de Tenerife Norte

Infobae

Se elevan a 41 los muertos en el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)

Infobae

Punta Umbría (Huelva) confirma la muerte de un quinto vecino en el accidente ferroviario

Infobae

Sumar exige al PSOE negociar una propuesta sobre vivienda en el seno del Gobierno

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La asignatura pendiente de la

La asignatura pendiente de la seguridad vial: 2025 fue el año en el que más motoristas murieron en la última década

Así funciona el botón SOS de tu coche

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: asciende a 41 la cifra de muertos

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

El accidente de tren en Adamuz deja 41 víctimas mortales y muchas incógnitas sobre las causas del descarrilamiento: “Todas las hipótesis están abiertas”

ECONOMÍA

Accidente ferroviario en Adamuz: qué

Accidente ferroviario en Adamuz: qué indemnizaciones y derechos corresponden a los afectados

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este martes 20 de enero

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 20 de enero

La UE planta cara a Trump y está dispuesta a contraatacar con aranceles de 93.000M para defender Groenlandia: “No nos dejaremos intimidar”

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”