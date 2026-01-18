Caída general de la red eléctrica en La Gomera

Santa Cruz de Tenerife, 18 ene (EFECOM).- La isla de La Gomera ha sufrido este domingo una caída general de la red eléctrica.
El Cabildo informa de la activación de los medios de emergencia y contactos con la compañía Endesa para determinar el origen de esta incidencia y el restablecimiento del servicio.
La Gomera sufrió un cero energético en julio de 2023 por el que el Gobierno de Canarias impuso una sanción de 12,1 millones de euros a la Unión Eléctrica de Canarias Generación (Unelco) por una infracción administrativa muy grave. EFECOM
