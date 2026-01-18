Espana agencias

Beltrán: “Merecíamos una victoria y nos da un empujón para cambiar la dinámica”

Guardar

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- El delantero argentino Lucas Beltrán afirmó que el Valencia, que sumó tres puntos este domingo en su visita al Getafe (0-1), merecía una victoria y aseguró que les da “un empujón para cambiar la dinámica”.

“Esperemos que vengan muchas más y cambiar la dinámica con la que veníamos. Siempre confiamos en el trabajo que hacemos todas las semanas. Es un grupo increíble, que trabaja al máximo todos los días, el cuerpo técnico nos da muchas variables… nos lo merecemos y vamos a seguir trabajando porque es la única manera de seguir adelante”, dijo en declaraciones al club.

Beltrán contó que su equipo está feliz porque había sufrido resultados complicados y visitaba un campo difícil ante un rival que hace muy bien su trabajo: “Nos impidió jugar de la forma que nos gusta a nosotros y nos tuvimos que adaptar y luchar”.

“El Getafe un equipo que hace muy bien su juego, nos rompió líneas de pases, iban mucho al duelo. También hay que saber sufrir para aprovechar los momentos del partido. No fue el partido, futbolísticamente, que nos hubiera gustado, pero lo importante era ganar”, agregó.

Por otro lado, Beltrán valoró el gol de José Luis Gayà: “Se lo merece. Los delanteros somos los primeros en querer marcar o dar asistencias, pero lo importante siempre es el Valencia y hoy le tocó a Gayà. Estamos muy contentos por él, trabaja mucho, es nuestro capitán y nuestro ejemplo a seguir”.

“A partir de mañana ya a pensar en el Espanyol y jugaremos en casa, con nuestra gente, y esperamos darle una alegría porque se la merecen”, finalizó el argentino. EFE

plm sm/ism

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Invocan la condena a García Ortiz para investigar una filtración del juzgado de Peinado

Infobae

Acciona da por "cumplido" el "trámite de la comparecencia" en el Parlamento de Navarra

Infobae

El Centro Lorca conmemora con un programa especial los 90 años del asesinato del poeta

Infobae

Sumar pide a las compañías de transporte que no suban precios durante accidente de Adamuz

Infobae

Dos tercios de las personas con obesidad quieren adelgazar por salud y el 55% por estética

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional niega que

La Audiencia Nacional niega que el acoso laboral sufrido por una guardia civil sirva para considerar una incapacidad permanente como “en acto de servicio”

Óscar Puente destaca la “infalibilidad” del AVE y asegura que el accidente de Adamuz “no tiene nada que ver” con la inversión en la red ferroviaria

El Buque de la Armada ‘Furor’ inicia un nuevo despliegue en África Occidental y el Golfo de Guinea

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: asciende a 41 la cifra de muertos

La DGT aumentará los controles a los conductores de autobuses escolares: medidas contra el consumo de drogas o alcohol o el cinturón obligatorio

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 20 enero

Esto es lo que puedes cobrar según tu grado de incapacidad permanente

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Accidente ferroviario en Adamuz: qué indemnizaciones y derechos corresponden a los afectados

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”