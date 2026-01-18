Beltrán: “Merecíamos una victoria y nos da un empujón para cambiar la dinámica”

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- El delantero argentino Lucas Beltrán afirmó que el Valencia, que sumó tres puntos este domingo en su visita al Getafe (0-1), merecía una victoria y aseguró que les da “un empujón para cambiar la dinámica”.

“Esperemos que vengan muchas más y cambiar la dinámica con la que veníamos. Siempre confiamos en el trabajo que hacemos todas las semanas. Es un grupo increíble, que trabaja al máximo todos los días, el cuerpo técnico nos da muchas variables… nos lo merecemos y vamos a seguir trabajando porque es la única manera de seguir adelante”, dijo en declaraciones al club.

Beltrán contó que su equipo está feliz porque había sufrido resultados complicados y visitaba un campo difícil ante un rival que hace muy bien su trabajo: “Nos impidió jugar de la forma que nos gusta a nosotros y nos tuvimos que adaptar y luchar”.

“El Getafe un equipo que hace muy bien su juego, nos rompió líneas de pases, iban mucho al duelo. También hay que saber sufrir para aprovechar los momentos del partido. No fue el partido, futbolísticamente, que nos hubiera gustado, pero lo importante era ganar”, agregó.

Por otro lado, Beltrán valoró el gol de José Luis Gayà: “Se lo merece. Los delanteros somos los primeros en querer marcar o dar asistencias, pero lo importante siempre es el Valencia y hoy le tocó a Gayà. Estamos muy contentos por él, trabaja mucho, es nuestro capitán y nuestro ejemplo a seguir”.

“A partir de mañana ya a pensar en el Espanyol y jugaremos en casa, con nuestra gente, y esperamos darle una alegría porque se la merecen”, finalizó el argentino. EFE

