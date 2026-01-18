Espana agencias

Barrios: "En los últimos minutos quizá nos echamos un poco de más atrás"

Madrid, 18 ene (EFE).- Pablo Barrios, jugador del Atlético de Madrid, el mejor contra el Alavés y autor de la asistencia a Sorloth en el 1-0, manifestó que "quizá" se echaron "un poco de más atrás" en los últimos minutos de partido, momentos en los que el Alavés gozó de alguna ocasión para empatar.

"Sí. Puede ser que en los últimos minutos ellos se echaran arriba y nosotros quizá un poco de más atrás, pero para ganar hay que sufrir", dijo el futbolista a Dazn.

Sobre su gran partido, Barrios le restó importancia. "Más que con eso, me quedo con el trabajo del equipo en la primera parte, en la que en mi opinión ha sido de las mejores de la temporada en cuanto a juego, pero el balón no ha entrado y nos ha tocado sufrir. Lo importante son los tres puntos".

Barrios elogió a Sorloth: "Es un jugador que nos ayuda mucho, sobre todo cuando los partidos están atascados. Tenemos más centros con él y estamos muy contentos de tenerle".

También habló de la mala racha goleadora de Julián: "No hay que centrarse tanto en el gol. Está trabajando mucho y nos ayuda mucho en el juego. Trabaja como el que más y los goles y llegarán. EFE.

