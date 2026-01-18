Augusto Batalla: "Un penaltito condiciona el partido"

Vigo, 18 ene (EFE).- El argentino Augusto Batalla, portero del Rayo Vallecano, lamentó “el penaltito” que el colegiado balear Mateo Busquets señaló de su compañero 'Pacha' Espino sobre Bryan Zaragoza en el arranque del segundo tiempo porque, a su juicio, “condicionó” el duelo contra el Celta en Balaídos.

“En el primer tiempo pudimos convertir en dos situaciones antes de que lo hicieran ellos. Creo que en su gol tenemos mala fortuna porque el balón pasa en dos caños y a mí me rebota en la parte inferior. Y en el segundo tiempo lo mismo. Cuando mejor estábamos, un penaltito, porque es un penaltito, y todos sabemos de lo que estoy hablando, nos condiciona el partido. Ese penalti es muy pequeño”, manifestó.

El guardameta del Rayo no quiso excusarse en las bajas porque, dijo, “nunca” lo hacen, aunque recordó que jugaron en Vigo “con menos de 72 horas de descanso” tras el partido de Copa del Rey contra el Deportivo Alavés.

“No ponemos excusa de si falta un compañero, de si jugamos a las dos, a las cuatro o a las seis, de si hace calor o frío. Jugamos con menos de 72 horas, pero nunca hicimos una declaración y hoy tampoco la vamos a hacer”, expuso.

“Nosotros somos un grupo, masticamos la victoria juntos y comemos la derrota también juntos. Hoy es otro día duro. Tenemos que mantener la unión para no ser resultadistas porque hay muchas cosas que se hicieron bien”, sentenció. EFE

dmg/ism