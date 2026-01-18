Espana agencias

Arribas continúa al frente de la tabla pese a no marcar

Madrid, 18 ene (EFE).- El delantero del Almería Sergio Arribas continuará una jornada más al frente de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion con un total de once dianas, pese a no marcar en la presente jornada.

Una circunstancia que no pudo aprovechar los atacantes del Racing de Santander Asier Villalibre, que se perdió su segundo partido consecutivo por lesión, y Andrés Martín, que continuarán ocupando la segunda posición con diez tantos cada uno.

Quien sí anotó fue el jugador belga del Sporting de Gijón, Jonathan Dubasin, que firmó el segundo gol del conjunto asturiano en la victoria (2-4) que los rojiblancos cosecharon el sábado en el campo de la Cultural Leonesa.

Un gol que permitió a Dubassin, que sumó su tercera diana en la cuatro últimas jornadas, igualar a Villalibre y Andrés Martín en la segunda plaza de la tabla con un total de diez goles.

-- Clasificación tras la disputa de la 22ª jornada:

- Con 11 goles: Arribas (6p) (Almería),

- Con 10 goles: Villalibre y Andrés Martín (2p) (Racing Santander); Dubasin (BEL) (3p) (Sporting)

- Con 9 goles: Embarba (Almería); Chupe (2p) (Málaga).

- Con 8 goles: Fuentes (Córdoba); Eddahchouri (NED) y Yeremay (1p) (Deportivo Coruña); Carlos Fernández (2p) (Mirandés); Jeremy Arévalo (ECU) (Racing Santander); Carrera (Real Sociedad B)

- Con 7 goles: Gelabert (1p) (Sporting).

- Con 6 goles: Agus Medina y Puertas (Albacete); Tabatadze (GEO) (1p) (Cádiz); Jacobo González (1p) (Córdoba); Martón (2p) (Eibar); Juan Otero (COL) (1p) (Sporting); Kodro (BIH) (Zaragoza).

- Con 5 goles: Jon Morcillo (1p) (Albacete); Min-su (KOR) y Villahermosa (Andorra); David González (2p) y Fer Niño (Burgos); Camara (GUI) y Cala (2p) (Castellón); Marcos Fernández (Ceuta); Manu Justo (1p) (Cultural); David Mella (Deportivo); Alemañ y Jorge Pascual (1p) (Granada); Ale García (Las Palmas); Rafa Rodríguez y Adrián Niño (Málaga); Iñigo Vicente (Racing Santander); Chuki (1p) (Valladolid).

- Con 4 goles: Jefté Betancor (1p) (Albacete); Leo Baptistao (BRA) (Almería); Lautaro (URU) (1p) (Andorra); Cipenga (CGO) y Suero (1p) (Castellón); Matos y Rubén Díez (4p) (Ceuta) (Ceuta); Luis Chacón (Cultural); Enol (Huesca); Lukovic (SRB), Enrique Clemente, Jesé Rodríguez y Manu Fuster (Las Palmas); Alex Millán (Leganés); Gonzalo Petit (URU) (Mirandés); Peter Federico (DOM) y Amath (SEN) (Valladolid).

- Con 3 goles: Chirino (NED) (Almería); Nieto (1p) (Andorra); Mateo Mejía (COL) (1p) y Curro (2p) (Burgos); Dawda (MAU) y Brian Ocampo (URU) (Cádiz); Doué (FRA), Jakobsen (DEN) (Castellón); Zalazar (Ceuta); Ribeiro (BRA) y Diego Collado (Cultural); Mario Soriano (Deportivo); Arbilla y José Corpas (1p) (Eibar); José Arnáiz (Granada); Sergi Enrich (Huesca); Duk (CVE), Diego García (2p) y Roberto López (Leganés); Jauregi (1p), Dani Lorenzo y Larrubia (Málaga); Javi Hernández (Mirandés); Peio Canales, Sangalli y Gustavo Puerta (COL) (Racing); Astiazaran (Real Sociedad B); Gaspar (Sporting); Latasa (2p) (Valladolid); Dani Gómez (Zaragoza).

- Con 2 goles: Escriche, Jefté y Lazo (Albacete); Nico Melamed, Lopy (SEN), Puigmal, Thalys (BRA) y Alex Muñoz (Almería); Gael Alonso (Andorra); Appin (FRA), Grego Sierra y Mario González (1p) (Burgos); Moussa (MAL) y García Pascual (Cádiz); Brignani (ITA), Pablo Santiago y Mabil (AUS) (Castellón); Koné (CIV) y Youness (MAR) (Ceuta); Dalisson (Córdoba); Paco Cortés (Cultural); Luismi Cruz, Stoichkov, Villares y Mulattieri (ITA) (Deportivo); Jon Bautista y Álvaro Rodríguez (Eibar); Faye (SEN) y Sola (Granada); Sielva (2p), Ntamack (FRA) y Pulido (Huesca); Iván Gil (Las Palmas); Miguel de la Fuente, Naim García, Duk (CVE), Diego García (1p), Diawara (GUI) (Leganés); Einar y Lobete (Málaga); Rafa Bauza (Mirandés); Javi Castro y Manex Lozano (Racing Santander); Mikel Rodríguez, Ochieng (KEN), Daniel Díaz, Peru Rodríguez (1p) y Jon Balda (Real Sociedad B); Pablo Vázquez (Sporting); Meseguer (Valladolid); Soberón y Bakis (TUR) (Zaragoza).

- Con 1 gol: Pepe Sánchez (Albacete); Bonini (ITA), Arnau, Gui Guedes (POR) y Dzodic (SRB) (Almería); Marc Domenech, Olabarrieta, Alex Calvo, Cerdà y Molina (Andorra); Florian Miguel (FRA), Atienza, Morante e Iñigo Córdoba (Burgos); Suso, Sergio Ortuño, Efe Aghama (NGR), Javi Ontiveros, De la Rosa, Roger Martí y Jorge More (Cádiz); Sienra (ARG), Barri, Mamah (NIG), Douglas (BRA) (1p), Alberto Jiménez y Gerenabarrena (Castellón); Obeng (GHA), Konrad (USA), Marcos Fernández, Cristian y Carlos Hernández (Ceuta); Kevin Medina, Vilarrasa, Carracedo (1p), Rubén Alves, Requen, Diego Bri, Sergi Guardiola y Carlos Isaac (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG), Barzic, Thiago Ojeda (ARG) e Iván Calero (Cultural); Escudero, Barcia y Quagliata (ITA) (Deportivo); Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez, Adu Ares, Nolaskoain y Madariaga (Eibar); Hongla (CMR), Pablo Sáenz, Casadesús, Alcaraz, Oscar Naasei (GHA) y Lama (Granada); Dani Ojeda, Álvaro Carrillo, Liberto, Daniel Luna (COL), Kortajarena (1p) y Ángel Pérez (Huesca); Barcia, Pejiño, Mika Mármol y Estanis (Las Palmas); Rubén Peña, Cissé (GUI) y Melero (Leganés); Pablo López, Barea, Alex Cardero, Alberto Marí, Varela y Adrián Pica (Mirandés); Facu González (URU), Maguette Gueye (SEN) y Suleiman (GAM) (Racing Santander); Mariezkurrena (1p), Lebarbier (FRA), Osazuwa, Gorosabel, Marchal Y Carbonell (Real Sociedad B); Perrin (FRA) y Guille Rosas (Sporting); Marcos André (BRA), Maroto, Ponceau (FRA), Jorge Delgado, Pablo Tomeo y David Torres (Valladolid); Bazdar (BIH), Sebas Moyano, Aguirregabiria, Toni Moya, Francho, Tachi y Akouokou (CIV) (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo); Oscar (GHA) (Granada, contra Zaragoza); Juan Soriano (Leganés, contra Ceuta); Noubi (BEL) (Deportivo, contra Córdoba; Radovanovic (SRB) (Zaragoza, contra Cádiz); Einar (Málaga, contra Albacete); Jaouab (MAR) (Valladolid, contra Leganés); Iker Álvarez (AND) (Córdoba, contra Huesca).EFE

