Aplazada la comparecencia en el Congreso del número dos de emergencias en la dana de 2024

València, 18 ene (EFE).- La comparecencia del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso en la comisión de investigación del Congreso sobre la dana del 29 de octubre de 2024, que estaba prevista para el próximo martes, ha sido aplazada debido a que está de baja médica, según han confirmado fuentes parlamentarias.

Argüeso era el número dos de la Conselleria de Justicia e Interior el día de la dana en cuyas inundaciones murieron 230 personas en la provincia de Valencia y es uno de los dos imputados en la causa penal que investiga la gestión de esa emergencia, junto a quien entonces era la consellera, Salomé Pradas.

Fue destituido de su cargo autonómico el 3 de diciembre de 2024, y declaró como imputado ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa el pasado 11 de abril, cuando solo respondió a las preguntas de su abogado y descargó toda la responsabilidad en técnicos y subordinados.

Argüeso estaba citado en la comisión de investigación del Congreso del próximo 20 de enero, pero se ha aplazado su comparecencia por baja médica y de momento no tiene nueva fecha, al igual que el exjefe de gabinete del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, actual asesor en la Oficina del expresident. EFE

