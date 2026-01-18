Andalucía redistribuye sangre hacia Córdoba y Jaén para atender a los heridos

Málaga, 18 ene (EFECOM).- La Junta de Andalucía ha desplegado un dispositivo sanitario con más de una veintena de equipos de emergencia ante el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz y ya está redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén para atender a los heridos, han informado fuentes del Ejecutivo autonómico.

Además, se ha dado preaviso al Hospital de Andújar (Jaén) y al Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, para que estén activados y con recursos preparados, en "coordinación permanente", por si es necesario derivar pacientes.

Un puesto médico avanzado se ha instalado en el edificio técnico de Adif, donde se va a realizar el triaje de los heridos, una atención sanitaria inicial y la estabilización de los afectados antes de su traslado a los hospitales.

Los recursos desplegados hasta el momento por la Junta son: cuatro dispositivos de cuidados críticos; seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales y cinco de transporte programado; y dos ambulancias de Cruz Roja.

El dispositivo permanece activo sobre el terreno, con coordinación continua desde la sala de emergencias y con un "ajuste dinámico de recursos según la evolución", ha informado la Junta.

El foco está en el trabajo asistencial sobre el terreno con atención a las víctimas, coordinación operativa y apoyo a los equipos desplegados.

El equipo médico de Adamuz fue el primero en llegar y atender a los heridos. El 061 de Bailén ya está en el lugar, al igual que el equipo móvil de Adamuz, y han llegado también las ambulancias convencionales, mientras se están incorporando el resto de las unidades del 061. EFECOM