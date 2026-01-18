Espana agencias

Andalucía redistribuye sangre hacia Córdoba y Jaén para atender a los heridos

Guardar

Málaga, 18 ene (EFECOM).- La Junta de Andalucía ha desplegado un dispositivo sanitario con más de una veintena de equipos de emergencia ante el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz y ya está redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén para atender a los heridos, han informado fuentes del Ejecutivo autonómico.

Además, se ha dado preaviso al Hospital de Andújar (Jaén) y al Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, para que estén activados y con recursos preparados, en "coordinación permanente", por si es necesario derivar pacientes.

Un puesto médico avanzado se ha instalado en el edificio técnico de Adif, donde se va a realizar el triaje de los heridos, una atención sanitaria inicial y la estabilización de los afectados antes de su traslado a los hospitales.

Los recursos desplegados hasta el momento por la Junta son: cuatro dispositivos de cuidados críticos; seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales y cinco de transporte programado; y dos ambulancias de Cruz Roja.

El dispositivo permanece activo sobre el terreno, con coordinación continua desde la sala de emergencias y con un "ajuste dinámico de recursos según la evolución", ha informado la Junta.

El foco está en el trabajo asistencial sobre el terreno con atención a las víctimas, coordinación operativa y apoyo a los equipos desplegados.

El equipo médico de Adamuz fue el primero en llegar y atender a los heridos. El 061 de Bailén ya está en el lugar, al igual que el equipo móvil de Adamuz, y han llegado también las ambulancias convencionales, mientras se están incorporando el resto de las unidades del 061. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

0-2. El Girona gana al Espanyol con dos penaltis de Vanat

Infobae

Niina Petrokina revalida el título y da a Estonia el segundo oro europeo de su historia

Infobae

1-0. Fullkrug, al rescate

Infobae

Lautaro y el Arsenal, aún más líderes

Infobae

1-0. Pape Gueye corona a Senegal en una final al borde del escándalo que condena a Brahim

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del descarrilamiento de

Última hora del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba: Andalucía redistribuye sangre hacia Córdoba y Jaén para atender a los heridos

Juanma Moreno, “muy preocupado” ante el descarrilamiento de dos trenes mientras Óscar Puente dice: “El impacto ha sido terrible”

Al menos diez muertos y un centenar de heridos tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba)

Salvador Illa permanecerá dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por una pérdida de fuerza en las piernas de origen desconocido

Mercadona tendrá que indemnizar con 30.000 euros a una trabajadora a la que no pagó la prima anual como represalia por su afiliación sindical

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los nuevos números ganadores este 18 de enero del 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival