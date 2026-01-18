Espana agencias

Ally Wollaston repite victoria al esprint y se afianza en la general

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- La ciclista neozelandesa Ally Wollaston (FDJ United-Suez) repitió victoria al esprint en Paracombe, en la segunda etapa del Tour Down Under, y se afianza en la clasificación general, a falta de una jornada de competición, con catorce segundos de ventaja sobre la británica Josie Nelson (Team Picnic PostNL).

La segunda etapa del Tour Down Under se disputó entre Magill y Paracombe, sobre un recorrido de 130,7 kilómetros, con llegada en alto y cinco puertos puntuables, cada uno de aproximadamente 800 metros de longitud y con un desnivel ligeramente superior al 3%.

La finlandesa Wilma Aintila protagonizó la escapada de la etapa, aunque fue neutralizada bastante antes de llegar a meta debido al trabajo que hizo el equipo FDJ United-Suez con la neerlandesa Amber Kraak al frente.

En los últimos kilómoetros la australiana Josie Talbot (Liv AlUla Jayco), las canadienses Sarah van Dam (Team Visma Lease a Bike) y Magdeleine Vallieres (EF Education-Oatly) y la propia Amber Kraak lanzaron ataques pero ninguno cuajó, llegando al tramo final para jugarse la victoria al esprint. La más rápida fue, al igual que en la jornada anterior, Ally Wollaston, que se batió en duelo con la suiza Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) para superarla en velocidad.

La española Paula Blasi (UAE-Adq) fue cuarta y su compatriota Mavi García décima (UAE-Adq), un resultado que la sitúa novena de la general a 24 segundos del liderato de Wollaston. Segunda es Josie Nelson a 14 segundos, tercera Noemi Ruegg a 17, cuarta la canadiense Olivia Baril (Movistar) a 19 y quinta la polaca Marta Lach a 22.

La tercera y última etapa se disputará mañana entre Norwood y Campbeltown (5:20), sobre un recorrido de 126,5 kilómetros y con la ascensión a Corkscrew Road, de 2,7 km, una pendiente media de 9,7% y rampas del 3%, como juez de la carrera. EFE

