Espana agencias

Alcaraz: "Samu López es el mejor entrenador que hay ahora"

Guardar

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- Carlos Alcaraz se situó en la segunda ronda del Abierto de Australia tras ganar al australiano Adam Walton dirigido por Samu López como primer entrenador, al que reivindicó y consideró como "el mejor que hay ahora mismo".

El número uno del mundo, que ha iniciado con Samu López una nueva etapa en su carrera tras la ruptura con Juan Carlos Ferrero, subrayó que "cada entrenador es diferente".

"Unos aportan unas cosas y otros otras. Me da todo lo que me puede dar un entrenador actualmente. Samu López no ha sido número uno ni un tenista profesional top, pero es un grandísimo técnico y no ha tenido el reconocimiento que se merecía", dijo Alcaraz de Samu López, con el que compartió varios torneos ya el año pasado.

"Es el mejor entrenador que hay ahora y lo que aporta es mucho de lo que no muchos pueden aportar", añadió el murciano, que recuerda el buen nivel que ha mostrado en Melbourne, donde no ha podido ganar hasta ahora.

"He jugado en Australia un buen tenis en los últimos años. Perdí contra Djokovic y Zverev en cuartos de final. Creo que puedo hacerlo mejor este año y confío en llegar más lejos", dijo sobre sus aspiraciones en Melbourne.

Alcaraz ganó en tres sets a Walton, aunque en el segundo pasó por apuros cuando el australiano le rompió el saque. "Lo que más me cuesta es coger el ritmo de competición y eso es lo más difícil. Poco a poco y con tiempo lo cogeré", dijo.

No obstante, el murciano se mostró satisfecho porque logró sacar adelante un partido complicado. "Aún tengo que adaptarme a las condiciones de la pista y a todo". Elogió al australiano, al que había vencido meses atrás en el torneo de Queens. "Jugó agresivo y atrevido y me ha complicado las cosas. Tiene buenos golpes", puso de relieve. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Feijóo apuesta por incentivar la venta de coches para rebajar su edad y reducir emisiones

Infobae

Indra aminora alza al 2,77 % tras lograr la gestión de billetes de transportes de Londres

Infobae

71-74. El Bàsquet Girona anula al Joventut desde la defensa y asalta el Olímpic

Infobae

Talgo dice que el consejero Gonzalo Urquijo dimitió por "razones estrictamente personales"

Infobae

Xavi Pascual: "No podemos estar para nada satisfechos con la primera parte"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detienen a dos funcionarios de

Detienen a dos funcionarios de la cárcel de Palma por favorecer a presos a cambio de dinero: introducían móviles y objetos de lujo en la prisión

Feijóo hace frente común con sus barones y firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la denegación de nacionalidad española a una solicitante colombiana descendiente de sefardíes

El Supremo multa a una madre por ignorar una orden judicial e impedir que sus hijos vean a sus abuelos: seis euros diarios durante seis meses

La Unidad canina de la Guardia Civil encuentra a la mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea, Asturias, en buen estado físico

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 18 enero de 2026

La Gomera sufre un nuevo apagón general en toda la isla

La tarifa de la luz en España para este lunes

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once: Sorteo 2 del 18 de enero de 2026

Comprueba los resultados del Sorteo 2 la Triplex de la Once este domingo 18 de enero

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante