Alcaraz: "Samu López es el mejor entrenador que hay ahora"

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- Carlos Alcaraz se situó en la segunda ronda del Abierto de Australia tras ganar al australiano Adam Walton dirigido por Samu López como primer entrenador, al que reivindicó y consideró como "el mejor que hay ahora mismo".

El número uno del mundo, que ha iniciado con Samu López una nueva etapa en su carrera tras la ruptura con Juan Carlos Ferrero, subrayó que "cada entrenador es diferente".

"Unos aportan unas cosas y otros otras. Me da todo lo que me puede dar un entrenador actualmente. Samu López no ha sido número uno ni un tenista profesional top, pero es un grandísimo técnico y no ha tenido el reconocimiento que se merecía", dijo Alcaraz de Samu López, con el que compartió varios torneos ya el año pasado.

"Es el mejor entrenador que hay ahora y lo que aporta es mucho de lo que no muchos pueden aportar", añadió el murciano, que recuerda el buen nivel que ha mostrado en Melbourne, donde no ha podido ganar hasta ahora.

"He jugado en Australia un buen tenis en los últimos años. Perdí contra Djokovic y Zverev en cuartos de final. Creo que puedo hacerlo mejor este año y confío en llegar más lejos", dijo sobre sus aspiraciones en Melbourne.

Alcaraz ganó en tres sets a Walton, aunque en el segundo pasó por apuros cuando el australiano le rompió el saque. "Lo que más me cuesta es coger el ritmo de competición y eso es lo más difícil. Poco a poco y con tiempo lo cogeré", dijo.

No obstante, el murciano se mostró satisfecho porque logró sacar adelante un partido complicado. "Aún tengo que adaptarme a las condiciones de la pista y a todo". Elogió al australiano, al que había vencido meses atrás en el torneo de Queens. "Jugó agresivo y atrevido y me ha complicado las cosas. Tiene buenos golpes", puso de relieve. EFE