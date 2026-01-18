Al menos 21 muertos y decenas de heridos graves al descarrilar dos trenes en Córdoba

Madrid/Andalucía, 18 ene (EFECOM).- Al menos 21 personas han muerto y decenas han resultado heridas graves al descarrilar un tren de alta velocidad con más de 300 pasajeros y chocar contra otro que circulaba por la vía contigua en dirección contraria a la altura de Adamuz, en Córdoba.

Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19.39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también ha descarrilado.

Los vagones del Iryo han impactado contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que han salido despedidos.

Como consecuencia del impacto de los vagones, que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de "terrible", han fallecido al menos 21 personas, y decenas más han resultado heridas graves.

La Junta de Andalucía ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en fase 1; inicialmente se han desplazado cinco vehículos de Bomberos y 15 efectivos, además de 11 vehículos de la Policía Local con 28 agentes cargados de material de apoyo (mantas, agua e iluminación y tres carpas de puesto de mando avanzado).

También han sido desplazados 12 efectivos y tres todoterrenos de Protección Civil, cinco grupos electrógenos y dos autobuses de Aucorsa, mientras que se han movilizado guardias civiles de Adamuz, Villafranca y Montoro, cuyos alcaldes están en el lugar.

Posteriormente se ha desplazado también el batallón de Intervención en Emergencias II de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en Morón de la Frontera (Sevilla) con diverso material de rescate, sanitario y de avituallamiento, además de con material de excarcelación e iluminación para trabajar en la zona.

Familiares de los pasajeros del tren Alvia con destino a Huelva, implicado en el descarrilamiento se han desplazado a la estación onubense para obtener información ante la imposibilidad de contactar con sus allegados.

Los familiares han acudido visiblemente afectados por la incertidumbre y la falta de noticias sobre el estado de sus seres queridos.

En la estación se ha habilitado un punto de atención psicológica, mientras que la alcaldesa, Pilar Miranda, y la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, se han trasladado al lugar para brindarles apoyo.

Las estaciones de tren de Atocha (Madrid), Córdoba, Sevilla y Málaga permanecerán abiertas toda la noche para alojar a los cientos de pasajeros que no han podido coger sus trenes.

A través de su cuenta de X, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado de que el Ejecutivo está trabajando con otras autoridades competentes y con los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros de los dos trenes descarrilados.

Tanto Sánchez como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y otros líderes políticos han lamentado el suceso y las muestras de pesar han llegado desde todas las fuerzas políticas e incluso desde instituciones europeas.

La familia real, que esta tarde llegaba a Atenas para asistir este lunes al funeral de la princesa Irene de Grecia, sigue con preocupación el trágico siniestro y ha trasladado su pésame a los familiares y allegados de los fallecidos y su cariño a los heridos en un mensaje en la red social X.

Además, todas las comunidades autónomas han mostrado su disposición a ayudar a Andalucía para prestar ayuda en el rescate de las víctimas y en la asistencia sanitaria a los heridos.

Pedro Sánchez ha decidido suspender su agenda para este lunes, incluida la reunión que tenía prevista con Alberto Núñez Feijóo, quien previamente había solicitado que la pospusiera al conocerse el accidente. EFECOM

