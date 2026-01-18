Espana agencias

Akor, Ejuke y Suazo, novedades para Elche en una lista sin Alexis, Januzaj y Vargas

Sevilla, 18 ene (EFE).- Los delanteros nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, tras regresar de la Copa de África, y el lateral chileno Gabriel Suazo, recuperado de un problema muscular, son altas en la convocatoria del Sevilla para el partido del lunes en Elche, de la que salen por lesión el chileno Alexis Sánchez, el belga Adnan Januzaj y el suizo Rubén Vargas.

El técnico sevillista, el argentino Matías Almeyda, facilitó en la tarde de este miércoles una lista de veintidós jugadores para el choque en el estadio Martínez Valero, a la que vuelven Akor y Ejuke, que se han perdido los cuatro últimos partidos (Alavés en Copa y Real Madrid, Levante y Celta en Liga) por su participación con Nigeria en la Copa Africana.

También es novedad respecto al último encuentro el chileno Suazo, quien ha superado la lesión que sufrió hace tres jornadas en el Santiago Bernabéu, mientras que no están entre los citados el delantero Alexis, con una rotura fibrilar -precisó Almeyda-; el extremo Vargas, que volvió a lesionarse en su reaparición ante el Celta tras casi dos meses ausente; y Januzaj.

El extremo belga es baja de última hora por unas molestias en el isquiotibial derecho y, según informó el Sevilla, "queda pendiente de evolución a falta de que se le practique una resonancia".

Además, continúan sin estar disponibles el mediapunta Alfon González y el defensa César Azpilicueta, por lesión, y el central brasileño Marcao Teixeira, quien cumplirá frente al Elche el tercer partido de sanción de los seis con los que fue sancionado tras su expulsión hace tres jornadas en el estadio del Real Madrid.

Tampoco ha sido citado el lateral derecho argentino Federico Gattoni, quien ha vuelto este mes a la plantilla tras concluir su cesión en el River Plate argentino.

La convocatoria la forman los porteros Odysseas, Nyland y Alberto Flores; los defensas Carmona, Juanlu, Kike Salas, Nianzou, Cardoso, Castrín, Oso y Suazo; los centrocampistas Mendy, Agoumé, Sow, Gudelj, Jordán, Manu Bueno y Miguel Sierra; y los atacantes Peque, Ejuke, Akor Adams e Isaac Romero. EFE

