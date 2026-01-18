94-79. El Real Madrid remonta, reafirma su liderato y viajará con ventaja a la Copa

Pedro Martín López

Madrid, 18 ene (EFE).- El Real Madrid venció este domingo al Valencia Basket por 94-79 en el Movistar Arena en un choque en el que los locales remontaron tras un espectacular inicio de los taronja, impecables desde el triple, para colocarse como líder en solitario de la Liga Endesa con 14 triunfos y 2 derrotas y para viajar a la Copa del Rey como cabeza de serie.

Mario Hezonja, con 23 puntos -20 de ellos en la segunda parte-, escudado por Sergio Llull y David Krämer, ambos con 14, fueron clave en otra gran remontada merengue y terminar como líder indiscutible al final de la primera vuelta de la Liga Endesa.

Era un día importante y el Madrid demostró que su casa sigue siendo un fortín. Sergio Scariolo, que había perdido en sus duelos con Pedro Martínez esta temporada en Supercopa y Euroliga, se llevó un preciado botín en el ecuador de la campaña, con el liderato en solitario de la ACB y el poder jugar el jueves, primer día del calendario en la Copa del Rey, que se disputará del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena, para poder encarar, en caso de avanzar a las semifinales, con dos días más de descanso.

Los de Pedro Martínez salieron mejor en los minutos iniciales, con un ritmo alto y castigando al Madrid desde fuera, con tres triples consecutivos, y con Nathan Reuvers, autor de dos de ellos, minimizando el poderío de Walter Tavares en la pintura. En los locales, Krämer, novedad en la convocatoria y en el quinteto inicial, empezó de buena manera el choque y anotó las dos primeras canastas de un Madrid errático, con 0/4 desde el perímetro, 4-9 (min.5).

A partir de ahí comenzó la 'mascletá taronja'. Xabier López-Arostegui, Darius Thompson y Brancou Badio se apuntaron también al festival desde el 6,75 para endosar un parcial de 0-14 a un Madrid que sufría en ambos lados de la pista. El Valencia terminó con 7/12 y un 58% desde más allá de arco, en contraste con un Madrid que trató de revertir sin éxito también desde fuera, con un paupérrimo 0/9, y que perdió también, 6-11, la lucha en el rebote (9-24, min.10).

Trey Lyles convirtió el primer triple de los suyos en transición, pero los de Scariolo no eran capaces de frenar el vertiginoso ritmo taronja en ataque, con Kameron Taylor, Jean Montero y Omari Moore rompiendo sin dificultad cada vez que recibían en ventaja en el uno contra uno, en un Valencia que movía el balón rápido y sin pausa, 17-32 (min. 14).

Salieron Llull y Usman Garuba para imprimir más carácter al conjunto merengue y ahí el partido dio un vuelco. Dos triples del capitán y la brega del pívot español atrás provocaron el tiempo muerto de Pedro Martínez e hicieron creer en la remontada al Movistar Arena, 27-37 (min.16). Un Llull en éxtasis tras su tercer triple, ayudado por otro de Krämer, que enmendó así sus dos fallos seguidos desde la personal, amainaron la tormenta exterior del Valencia a sólo dos minutos del descanso, 35-40 (min.18).

Hezonja se abonó a la causa con otro triple para restablecer las tablas en el marcador y Tavares anotó cerca del aro para confirmar la espectacular remontada merengue tras un parcial de 15-0 (42-40), que se quedó en empate, 43-43, al final de la primera mitad. El Valencia, equipo que más triples anota por partido en la ACB con casi 12 de media, se fue a vestuarios con un espectacular 10/18 y un 56%, pero dilapidó una máxima que llegó a ser de 17 arriba en el segundo cuarto, encajando en el mismo 34 puntos.

A la salida del tercero, Hezonja, activo en el poste alto, sacó varias faltas de equipo al Valencia, que quedó en situación de bonus en tan sólo dos minutos. Montero tiró del carro con 8 puntos -y dos triples- consecutivos, pero los locales hicieron daño en transición con Hezonja y Krämer, penalizando el lento balance defensivo de los taronja, 57-51 (min.24).

Por primera vez, los de Pedro Martínez comenzaban a dar síntomas preocupantes desde la línea de tres puntos -2/9 en el tercer cuarto-, mientras que Hezonja, con 15 puntos en 6 minutos, lanzaba al Madrid con dos triples consecutivos, lo que desató el delirio de la parroquia merengue, 65-51 (min.26). Lyles y Garuba protegieron la zona en defensa y volvieron a confiar en la inspiración de un Llull que seguía martilleando desde fuera, 76-60 (min.30), mejorando la efectividad desde fuera (10/26, 38,5%).

El sentido del deber de Garuba y Gabriel Deck en el rebote ofensivo dieron más oportunidades a los de Scariolo, que llegaron a los 20 de ventaja tras los triples del propio Deck y Lyles, 82-62 (min.33). Jaime Pradilla contrarrestó en el otro lado y luchó para que los visitantes, con 0-8 de parcial, no perdiesen la cara al partido, 82-70 (min.35). Hezonja y Krämer, ovacionado en su mejor noche con la camiseta blanca, se encargaron de cortar el mínimo hilo de vida del Valencia, 94-79, en una gran semana del conjunto merengue, que comenzó el viernes con la victoria en el clásico de la Euroliga.

- Ficha técnica:

94. Real Madrid (9+34+33+18): Campazzo (4), Krämer (14), Abalde (2), Hezonja (23) y Tavares (4) -cinco inicial-, Maledon (7), Feliz (-), Llull (14), Deck (11), Lyles (9), Garuba (6) y Len (-).

79. Valencia Basket (24+19+17+19): Montero (15), Moore (7), Taylor (4), Pradilla (8), Reuvers (6) -cinco titular-, Thompson (19), Badio (6), Puerto (2), López-Arostegui (3), Key (2), Costello (6) y Sima (1).

Árbitros: Fernando Calatrava, Arnau Padrós e Igor Esteve. Señalaron falta técnica a Pradilla (min.20), del Valencia Basket. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 10.852 espectadores. EFE

(foto)