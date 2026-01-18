Espana agencias

3-0. El PAOK asalta el liderato griego antes de recibir al Betis

Guardar

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- El PAOK Salónica recibirá el jueves en el Toumba Stadium al Betis como líder de la Liga de Grecia que logró en la decimoséptima jornada tras ganar con solvencia al OFI Creta (3-0) y beneficiado por el aplazamiento del partido del Olympiacos.

La diferencia la marcó Dimitrios Chatsidis que intervino en los tres tantos del conjunto que dirige el rumano Razvan Lucescu y que dejó sentenciado el partido en la primera parte. Un tiro de Chatsidis a los 18 minutos que no amarró el meta visitante Nikolaos Christogeorgos fue aprovechado por Dimitrios Pelkas que abrió el marcador.

El PAOK aprovechó el desconcierto de su rival en el tramo final para sellar la victoria con los goles del brasileño Taison, en el 40 y de Georgios Giakoumakis en el 43, ambos a pase de Chatsidis.

La tercera victoria seguida del cuadro de Salónica le lleva al primer puesto de la clasificación beneficiado por el aplazamiento del partido del Olympiacos, líder hasta esta jornada, frente al Asteras.

El PAOK, que el jueves recibe al Betis en la séptima jornada de la Liga Europa, supera en dos puntos al Olympiacos, que tienen un partido menos debido al encuentro de Liga de campeones que tiene el martes el equipo de Mendilibar, ante el Bayer Leverkusen, clave para el futuro del combinado ateniense en la Liga de Campeones. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Illa ingresó por una pérdida de fuerza en las piernas, pero se descartan patologías graves

Infobae

Galbiati: El equipo está en un buen momento

Infobae

Akor, Ejuke y Suazo, novedades para Elche en una lista sin Alexis, Januzaj y Vargas

Infobae

El Baskonia, séptimo clasificado; La última plaza se la jugarán Tenerife y Bilbao

Infobae

El Bakkali, Kipruto, Alemeshete y Forero, favoritos en la carrera de Jaén

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mercadona tendrá que indemnizar con

Mercadona tendrá que indemnizar con 30.000 euros a una trabajadora a la que no pagó la prima anual como represalia por su afiliación sindical

La Guardia Civil advierte: “Si no se usa la baliza V16, el agente debe multar”

El Senado invierte 65.340 euros en renovar los teléfonos móviles del personal: cambiará 140 dispositivos que tienen tres años de antigüedad

Elecciones de Aragón 2026: cuándo y cómo saber si soy miembro de una mesa electoral

Detienen a dos funcionarios de la cárcel de Palma por favorecer a presos a cambio de dinero: introducían móviles y objetos de lujo en la prisión

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

La tarifa de la luz en España para este lunes 19 de enero de 2026

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 18 enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival