126-123. Los Spurs sobreviven a los 55 puntos de Anthony Edwards

Washington, 17 ene (EFE).- Anthony Edwards brilló este sábado en San Antonio con 55 puntos, su récord en la NBA, pero los Minnesota Timberwolves cayeron por 126-123 ante los Spurs de Victor Wembanyama, que aportó 39 puntos.

Edwards firmó esos 55 puntos con un maravilloso 19 de 33 en tiros de campo (57,6 %), incluido un intratable 9 de 16 en triples (56,3 %). También anotó 8 de 10 tiros libres, atrapó cuatro rebotes y repartió tres asistencias.

El récord de Edwards sirvió a los 'Wolves' (27-15) para remontar los 25 puntos de ventaja que les llevaban los Spurs (28-13) al inicio del segundo tiempo, pero para poco más.

Minnesota logró ponerse por delante en los minutos finales, pero los Spurs reaccionaron a tiempo para asegurar una victoria que les mantiene en la segunda posición del Oeste.

Era el segundo partido que los dos equipos disputaban en menos de una semana. El domingo pasado, los Timberwolves se apuntaron el triunfo por 104-103 en un duelo disputado en Mineápolis.

Wembanyama terminó este sábado con 39 puntos y 9 rebotes, De'Aaron Fox firmó 25 puntos y 12 asistencias, mientras que Keldon Johnson aportó otros 20 puntos para San Antonio.

Para Minnesota, además de los 55 de Edwards, Jaden McDaniels firmó 23 puntos y Julius Randle 17 puntos y 10 rebotes. Los tres disputaron más de 40 minutos cada uno, evidenciando la debilidad del banquillo de Chris Finch.

De hecho, solo dos suplentes de los Timberwolves anotaron en San Antonio: Joan Beringer y Bones Hyland.

Naz Reid, por su parte, abandonó el partido con una lesión en el hombro tras apenas cinco minutos en pista. EFE

