1-0. Pape Gueye corona a Senegal en una final al borde del escándalo que condena a Brahim

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- Un gol del delantero del Villarreal Pape Gueye al inicio de la prórroga coronó como campeón de la Copa de África a Senegal en una final marcada por la polémica y que pudo desnivelar antes Brahim Díaz para Marruecos con un penalti fallado en el añadido antes del tiempo extra (1-0).

El segundo titulo senegalés tras el obtenido en 2021 estuvo marcado por el atisbo del escándalo que generó una amenaza de abandono de la final por parte de Senegal cuando se señaló el penalti a favor del combinado marroquí que necesitó la revisión en el VAR.

Brahim, al que le hicieron la falta dentro del área, ejecutó el lanzamiento a lo 'Panenka' y lo detuvo sin problemas el portero Edouard Mendy.

El partido prosiguió, Marruecos se quedó sin triunfo y Senegal resucitó y logró la victoria con el tanto de Gueye. EFE