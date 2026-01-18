Espana agencias

1-0. Pape Gueye corona a Senegal en una final al borde del escándalo que condena a Brahim

Guardar

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- Un gol del delantero del Villarreal Pape Gueye al inicio de la prórroga coronó como campeón de la Copa de África a Senegal en una final marcada por la polémica y que pudo desnivelar antes Brahim Díaz para Marruecos con un penalti fallado en el añadido antes del tiempo extra (1-0).

El segundo titulo senegalés tras el obtenido en 2021 estuvo marcado por el atisbo del escándalo que generó una amenaza de abandono de la final por parte de Senegal cuando se señaló el penalti a favor del combinado marroquí que necesitó la revisión en el VAR.

Brahim, al que le hicieron la falta dentro del área, ejecutó el lanzamiento a lo 'Panenka' y lo detuvo sin problemas el portero Edouard Mendy.

El partido prosiguió, Marruecos se quedó sin triunfo y Senegal resucitó y logró la victoria con el tanto de Gueye. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Emelec ecuatoriano condena las amenazas de muerte contra su presidente

Infobae

80-61. El Real Madrid domina el clásico europeo con un Garuba estelar

Infobae

3-0. Dembele pone orden

Infobae

La Bolsa de São Paulo cae un 0,46 % pero termina la semana en verde

Infobae

Wall Street termina en rojo una semana marcada por resultados y la Reserva Federal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del descarrilamiento de

Última hora del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, en directo: cifras actualizadas de fallecidos y heridos

Juanma Moreno, “muy preocupado” ante el descarrilamiento de dos trenes mientras Óscar Puente dice: “El impacto ha sido terrible”

Al menos diez muertos y un centenar de heridos tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba)

Salvador Illa permanecerá dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por una pérdida de fuerza en las piernas de origen desconocido

Mercadona tendrá que indemnizar con 30.000 euros a una trabajadora a la que no pagó la prima anual como represalia por su afiliación sindical

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los nuevos números ganadores este 18 de enero del 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival