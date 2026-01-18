1-0. Las paradas de Mariño devuelven al Albacete a la senda del triunfo frente al Cádiz

Albacete, 18 ene (EFE).- El Albacete volvió a ganar tras tres jornadas sin hacerlo después de vencer al Cádiz 1-0 en un duelo en que las paradas de Mariño permitieron que el gol de Pepe Sánchez valiera tres puntos.

Evitar que la euforia por derrotar al Real Madrid en Copa del Rey les distrajera era la meta del conjunto local para medirse a una escuadra gaditana que viajó a tierras manchegas con el intención de mantener su estatus de equipo de play-off de ascenso a Primera división.

No hubo mucha emoción el primer cuarto de hora, hasta que un centro envenenado de Sergio Ortuño estuvo a punto de sorprender a Mariño en un servicio al área pequeña que no encontró rematador y casi coge portería tras botar delante del portero blanco (min.15).

El Albacete no dispuso de ocasiones hasta el minuto 20, momento en el que un centro de Gámez encontró la cabeza de Jefté, pero el remate se marchó por encima de la portería de Víctor Aznar.

Un centro mal defendido por Javi Moreno le sirvió de poco a Brian Ocampo, en el minuto 36, tras un contragolpe en el que no pudo encontrar ningún compañero, aunque la jugada demostró que el Cádiz se encontraba muy a gusto buscando solo los contraataques como manera de atacar la meta contraria.

Aunque fue el cuadro local el que llevó la iniciativa, el equipo visitante mostraba 'músculo' en sus entradas por los costados, aunque la primera mitad finalizó sin que ninguno de los contendientes marcase.

Comenzó el Albacete la segunda mitad con Obeng debutando en el ataque por un Jefté que tenía cartulina amarilla y se había encarado varias veces con el colegiado valenciano, Saúl Ais Reig.

Apretó mucho la escuadra local en los albores del segundo acto, pero, como en la primera mitad, falló el Cádiz en una acción rápida que dejó a Álvaro solo frente a Mariño,quién salvó a los suyos del gol con una mano providencial (min.57).

El que sí aprovechó su ocasión fue Pepe Sánchez en un saque de esquina en el que tocó lo suficiente con el cuerpo para acabar batiendo a Víctor Aznar (min.60).

Garitano sacó a continuación al habilidoso Cordero y al georgiano Tabatazde para tratar de revolucionar el choque por las bandas.

Mariño, en el minuto 66, una vez más, volvió a salvar a su equipo con una mano fuerte, abajo, tras un cara a cara con Dawda en el que salió triunfador, mostrando el por qué de su titularidad habitual.

Por parte del conjunto albacetense, Lazo también dispuso de una gran oportunidad en un centro lateral que acabó con un remate del mediapunta blanco que sacó Víctor Aznar, en el minuto 73.

Pepe Sánchez evitó un gol claro en una contra que dejaba a Álvaro solo frente a Mariño, lanzándose al suelo y negándole esa tremenda posibilidad, desatando los gritos de ¡Pepe, Pepe! en la grada del Carlos Belmonte

El Cádiz se volcó en la recta final con todo su potencial ofensivo, pero no pudo evitar una derrota que frena su buen momento, mientras que al Albacete le permite coger cuatro puntos de distancia respecto a la zona de descenso.

Ficha técnica:

1 Albacete: Mariño, Gámez (Lorenzo, min.70), Javi Gómez, Pepe Sánchez, Neva y Jogo, Agus Medina (Javi Villar, min.83), Pacheco (Capi,min.86), Meléndez, Víctor Valverde (Lazo, min.70) y Jefté (Obeng, min.46)

0 Cádiz: Víctor Aznar, Izan Carcelén, Jorge Moreno, Recio, Climent, De la Rosa (Tabatazde, min.61) (Ontiveros, min.70), Joaquín (Álex Fernández, min.79), Sergio Ortuño, Brian Ocampo (Cordero, min.61), Dawda (Roger, min.70) y Álvaro.

Goles: 1-0: Pepe Sánchez (60')

Árbitro: Saúl Ais (Comité Valenciano). Mostró cartulinas amarillas a los locales Jefté y Lorenzo y al visitante Tabatazde

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésima Segunda jornada de liga en Segunda división disputado en el estadio Carlos Belmonte con la presencia de 13.027 espectadores. EFE

jml/jl