1-0. Fer Niño decide un duelo de resistencias en El Plantío

Burgos, 18 ene (EFE).- El Burgos se llevó este domingo los tres puntos ante el Huesca (1-0) en un partido de dominio sostenido por parte de los locales, que decidió un gol de Fer Niño y que estuvo marcado por la sólida actuación de Dani Jiménez, que evitó una goleada de los locales.

Desde el inicio, el Burgos se mostró más incisivo, llevó el peso del encuentro y empujó a un Huesca que sufrió atrás en los primeros minutos.

La primera gran ocasión llegó pronto, en el minuto 8. Dani Jiménez firmó un paradón sobre la misma línea para evitar el gol tras un potente remate de cabeza de Sergio González.

El conjunto burgalés dominaba los tiempos y acumulaba llegadas, encontrando siempre respuesta en el guardameta visitante.

En el 34 volvió a aparecer Dani Jiménez, esta vez sacando el pie en un mano a mano ante Fer Niño para mantener el empate.

El guion no cambió tras el descanso. El Burgos siguió mandando y generando peligro, sobre todo en los minutos cercanos al gol, cuando el Burgos protagonizó sus mejores minutos y ya en el 72 Fer Niño, en una acción individual ante varios rivales, se jugó el uno contra uno y colocó un disparo lejano y ajustado a la escuadra para hacer el 1-0.

Con ventaja en el marcador, el Burgos mantuvo la iniciativa, mientras el Huesca trató de reaccionar por medio de Óscar Sielva, que probó fortuna con un disparo que se marchó por encima del larguero.

El tramo final se complicó para los locales con la expulsión de Fer Niño por doble amarilla, tras derribar a Enol cuando se marchaba en solitario.

El partido se abrió en los últimos minutos, Ojeda tuvo el segundo para el Burgos en una acción embarullada en el área en la que el balón quedó muerto, pero su disparo se elevó demasiado y el Huesca no dejó de intentarlo hasta el final y estuvo cerca del empate con llegadas de Carrillo y Enol, aunque sin acierto.

El Burgos resistió y selló una victoria trabajada que unido a otros resultados le deja esta jornada en puestos de playoff, mientras que el Huesca sigue sin salir de los puestos de descenso.

- Ficha técnica:

1 - Burgos: Cantero, Lizancos, Sergio González, Grego Sierra (Saúl del Cerro min 79), Florian Miguel, David González (Marcelo Expósito min 87), Atienza, Morante (Mario Cantero min 87), Íñigo Córdoba (Appin min 79), Fer Niño y Curro (Mollejo min 74).

0 - Huesca: Dani Jiménez, Toni Abad (Enrich min 77), Carrillo, Íñigo Piña, Sergio (Jordi Martín min 83), Daniel Luna (Sielva min 57), Kortajarena, Jesús Álvarez (Dani Ojeda min 57), Portillo (Julio Alonso min 83), Ángel Pérez y Enol.

Goles: 1-0 M.72: Fer Niño.

Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (comité andaluz). Amonestó a Grego Sierra (min 26) y expulsó por doble amarilla a Fer Niño (min 69 y min 83).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 22 celebrado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 7.549 espectadores. EFE

