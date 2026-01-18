Espana agencias

​0-1. Larrubia da la victoria al Málaga ante un Córdoba mermado por las lesiones

Córdoba, 18 ene (EFE).- El Málaga ganó este domingo el duelo andaluz disputado en El Arcángel gracias a un tanto de David Larrubia en la primera mitad, imponiendo su efectividad ante un Córdoba que vio frenada su racha en un encuentro aciago para los locales (0-1).

El Córdoba estuvo lastrado por su falta de puntería y una plaga de lesiones que obligó al técnico Iván Ania a terminar el choque con una defensa de circunstancias.

​El duelo, que enfrentaba a dos equipos inmersos en una dinámica positiva y con los puestos de promoción de ascenso en el horizonte, comenzó con una intensidad eléctrica propia de un estadio abarrotado donde el entrenador local tuvo que improvisar de inicio alineando al extremo Diego Bri en el lateral zurdo debido a las numerosas bajas en la retaguardia.

​Pese a los evidentes condicionantes defensivos, el Córdoba trató de golpear primero mediante un disparo lejano de Pedro Ortiz y un peligroso remate de volea de Carracedo a centro de Jacobo que se marchó por encima del travesaño, desaprovechando así los mejores minutos locales ante un rival que buscaba hacer daño atacando el flanco del carrilero improvisado.

​La balanza se inclinó del lado visitante poco antes de la media hora de juego, momento en el que Larrubia aprovechó una pérdida de balón de Xavi Sintes en zona de construcción para ganar la carrera al espacio y batir con sangre fría a Iker Álvarez por el primer palo, estableciendo un 0-1 que dejó visiblemente tocado al conjunto blanquiverde.

​El tanto en contra desorientó a los locales, quienes sufrieron notablemente ante la velocidad de los atacantes malaguistas y la inseguridad defensiva, mostrándose incapaces de reaccionar con claridad hasta el descanso salvo por una aislada acción individual de Jacobo cuyo disparo detuvo sin excesivos problemas el guardameta Alfonso Herrero.

​Tras la reanudación, el infortunio se cebó con el Córdoba al caer lesionado el centrocampista Alberto del Moral, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, obligando a Ania a dar entrada a un mermado Isma Ruiz y a Dalisson para intentar recuperar el control del centro del campo y buscar la igualada.

​El cuadro local tiró de orgullo y empuje para encerrar a su rival, rozando el empate en un cabezazo de Isma Ruiz a la salida de un córner que la zaga visitante sacó bajo palos, salvándose poco antes de la sentencia definitiva gracias a un fuera de juego que invalidó un gol de Niño para el Málaga.

​La situación se tornó crítica para los anfitriones superado el minuto 70, cuando el central Álex Martín también solicitó el cambio por problemas físicos, forzando una reestructuración total e inédita de la línea defensiva con el delantero Percan actuando como lateral derecho y Jacobo terminando el encuentro en el carril zurdo.

​El asedio final de los cordobeses, con el esquema roto y atacando con más corazón que cabeza, estuvo a punto de encontrar premio en el tiempo añadido con un remate a bocajarro de Sergi Guardiola que repelió un defensor in extremis, certificando así una victoria que permite al Málaga superar a su rival en la tabla y llevarse el golaveraje particular.

- Ficha técnica:

0 - Córdoba: Iker Álvarez; Albarrán, Xavi Sintes, Álex Martín (Percan, m. 73), Diego Bri (Guardiola, m. 80); Alberto del Moral (Isma Ruiz, m. 53), Requena (Kevin Medina, m. 80), Pedro Ortiz (Dalisson, m. 53); Carracedo, Jacobo y Adri Fuentes.

1 - Málaga: Alfonso Herrero; Carlos Puga (Recio. m. 85), Murillo, Einar Galilea, Rafita; Larrubia, Dotor (Rafa Rodríguez, m. 81), Izan Merino, Dani Lorenzo (Ochoa, m. 85); Chupete (Jauregui, m. 85) y Niño (Joaquín, m. 72).

Gol: 0-1, m. 29: Larrubia.

Árbitra: Carlos Muñiz Muñoz (Comité Aragonés). Mostró cartulina amarilla a los locales Albarrán (m. 39) y Carracedo (m. 96); así como a los visitantes Puga (m. 51) y Galilea (m. 96)

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima segunda jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante 18.978 espectadores. Antes del inicio del partido, se guardó un minuto de silencio en memoria de Mingorance, exjugador del Córdoba. EFE

ajc/ism

