0-1. El Valencia gana en el Coliseum con un gol de Gayà

Getafe (Madrid), 18 ene (EFE).- El Valencia, con un tanto de José Luis Gayà, ganó 0-1 al Getafe en el Coliseum y abandonó los puestos de descenso a la espera de los resultados del resto de la jornada.

El capitán del conjunto 'ché' rompió la igualdad en el minuto 84, cuando batió a David Soria con un remate picado tras un pase de Filip Ugrinic.

Con los tres puntos, el Valencia suma 20, uno menos que el Getafe, y se coloca uno por encima del descenso que marca el Alavés con 19 unidades y que tiene un partido menos. EFE

