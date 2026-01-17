Vox presenta iniciativas en todos los parlamentos contra la nueva financiación autonómica

Madrid, 17 ene (EFE).- Vox ha registrado en el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos una proposición no de ley en contra del nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno y en defensa de la unidad de España y la solidaridad entre las regiones.

El partido liderado por Santiago Abascal subraya en la iniciativa su intención de frenar una reforma que, en su opinión, responde exclusivamente al pago de "peajes políticos" exigidos por ERC para sostener al Gobierno de Pedro Sánchez en el poder.

Denuncia que el nuevo modelo no busca la equidad ni la solidaridad territorial, sino que "consolida el chantaje separatista como método ordinario de gobierno y profundiza en la ruptura del principio de igualdad entre los españoles".

Vox considera que el acuerdo alcanzado por el Gobierno con ERC supone un incremento "masivo" de los recursos del sistema autonómico, financiado mediante una mayor presión fiscal sobre los contribuyentes y una cesión creciente de impuestos estatales, sin exigir control del gasto ni responsabilidad a las administraciones autonómicas.

"Se trata de un expolio fiscal encubierto que empobrece a las familias y debilita al Estado", defiende en la proposición no de ley.

Propone así una alternativa basada en la recuperación de competencias esenciales por parte del Estado, la eliminación de duplicidades administrativas y una bajada generalizada de impuestos para devolver capacidad económica a familias y empresas.

En consecuencia, pide a los parlamentos "repudiar" el nuevo modelo, renunciar a impulsar la reforma derivada del acuerdo con ERC y rechazar todas las cesiones de competencias a las comunidades autónomas, así como los acuerdos presupuestarios y de investidura con partidos separatistas. EFE