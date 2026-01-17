Espana agencias

Voulgaris: "Federación y Liga deben aclarar qué es fuera de juego y qué no"

Castellón, 17 ene (EFE). El presidente del CD Castellón, Haralabos Voulgaris, mostró sus dudas por el gol anulado en el arranque de la segunda mitad ante el Leganés a Álex Calatrava y pidió que "Federación y Liga deben aclarar qué es fuera de juego y qué no".

El máximo mandatario del club publicó en la red social X una imagen en la que Ousmane Camara, jugador al que se le señaló el fuera de juego, está posicionado a la misma altura que el zaguero Lalo Aguilar. El asistente levantó el banderín tras el gol y el VAR estuvo dos minutos hasta decidir que el gol, que hubiera significado el 2-0, no subía al marcador.

"¿Ahora se puede marcar gol con los brazos? Porque si no es así, ¿cómo puede ser esto fuera de juego?", cuestionó Voulgaris. "Cuando las decisiones se basan en líneas imaginarias, sin una referencia visible del momento exacto en el que se da el pase, ¿cómo se supone que alguien puede verificar nada?", agregó.

Esta decisión no influyó en el resultado final, ya que el Castellón venció 2-0 gracias a un penalti transformado por Suero en los minutos finales el partido, aunque el presidente del Castellón incidió en la polémica acción al señalar que tras una decisión arbitral así "te quedas preguntándote… ¿qué estamos haciendo exactamente aquí?". EFE

