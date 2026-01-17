Von der Leyen y Costa se reúnen con Peña antes de la firma del pacto UE-Mercosur

Asunción, 17 ene (EFECOM).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúnen este sábado en Asunción con el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, momentos antes de la firma del histórico pacto de libre comercio entre el bloque de los Veintisiete y los países del Mercosur, que tendrá lugar esta misma jornada.

Fuentes de la Presidencia paraguaya indicaron que Peña recibe en el Palacio de Gobierno paraguayo a los dignatarios europeos, que serán testigos de la firma del acuerdo que se negoció durante los últimos 26 años.

Después del encuentro, las tres personalidades se dirigirán al Banco Central de Paraguay, donde se celebrará la firma oficial entre los cancilleres de los países del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- y el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maroš Šefčovič.

En este evento también tomarán parte los presidentes de Argentina y Uruguay, Javier Milei y Yamandú Orsi, respectivamente, así como el mandatario boliviano Rodrigo Paz, un Estado que avanza hacia la integración plena con el Mercosur.

De la misma manera, hará presencia el presidente de Panamá, Raúl Mulino, cuyo país mantiene una asociación con el bloque latinoamericano.

El acto supondrá la creación de un mercado de 700 millones de personas y la zona de libre comercio más grande del mundo.

A su vez, marcará una contravía al proteccionismo global y una apuesta por el multilateralismo, de acuerdo con Von der Leyen.

"El acuerdo transmite un mensaje fuerte, que dice bienvenido al mayor mercado del mundo y a la mayor área de libre comercio del mundo. Un área de asociación y de amistad entre pueblos y regiones", dijo ayer la presidenta de la Comisión Europea tras reunirse en Brasil con el presiden Lula da Silva.EFECOM

(foto)