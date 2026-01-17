Espana agencias

Vidorreta: "En el segundo tiempo, con 22 abajo, se trataba de minimizar daños"

Bilbao, 17 ene (EFE).- Txus Vidorreta, entrenador del La Laguna Tenerife, reconoció tras la derrota encajada en Miribilla frente al Surne Bilbao (95-78) que después del 55-33 que reflejaba el marcador al descanso el objetivo para la segunda parte "era convencer a los jugadores que había que minimizar daños".

"Y lo hemos conseguido. Desde el punto de vista táctico solo han anotado dos triples más en la segunda parte y con una defensa diferente no han podido circular el balón con tanta comodidad. Tal y como iba el partido, para mí es una pequeña victoria", señaló Vidorreta.

El técnico bilbaíno destacó la labor de Jaime Fernández, Abromaitis, Shermadini y Fran Guerra para "liderar al equipo" en un momento tan delicado y ganar la segunda parte evitanado así una proyección en el marcador que podían haberles complicado sus opciones de clasificarse para la Copa del Rey.

Vidorreta reconoció que la primera mitad "más que un bache parecía un socavón" y explicó la racha de cuatro derrotas en las últimas cinco jornadas por los "muchos problemas físicos" que han tenido en la plantilla desde el comienzo de temporada y que "hoy se ha visto que afectan a Marce (Huertas) y Fran (Guerra)".

"Eso nos arrastra un poco a todos porque no tenemos la agresividad y energía que teníamos, sobre todo en ataque. Nos cuesta mucho más sacar ventajas porque dos de nuestros principales generadores están muy tocados", lamentó. EFE

