Velasco descarta a Novoa para el Europeo; Antonio Navarro, tercer portero

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- La selección absoluta de fútbol sala emprende este martes viaje a Liubliana para disputar el Campeonato de Europa, que arrancará el próximo día 23 con el debut ante la anfitriona, Eslovenia, y lo hace con 14 jugadores, entre ellos el meta Antonio Navarro, que se incorpora a la expedición como tercer portero, mientras que se queda fuera de la lista definitiva David Novoa.

El seleccionador nacional, Jesús Velasco, ya ha comunicado la convocatoria definitiva para el torneo, integrada por 14 jugadores, aunque finalmente serán 15 los que se desplacen a tierras eslovenas.

La normativa permite realizar un cambio durante la competición únicamente en el caso de lesión de un portero, circunstancia por la que viajará un tercer guardameta.

De este modo, el meta Antonio Navarro se incorpora a la expedición como tercer portero, mientras que se queda fuera de la lista definitiva David Novoa, jugador de O Parrulo Ferrol, que no participará en el Europeo.

España afronta la cita continental con un bloque consolidado y con la ambición de pelear por el título, combinando experiencia y juventud en una convocatoria que ofrece garantías en todas las posiciones.

Velasco confía en la preparación realizada y en la capacidad competitiva del grupo para comenzar el torneo con buen pie ante un rival exigente como Eslovenia.

- Dorsales de los jugadores de la selección:

.1. Chemi.

.2. Cecilio Morales.

.3. Ricardo Mayor.

.4. Adrián Rivera.

.6. Antonio Pérez.

.7. Raya.

.8. Adolfo Fernández.

.9. Pablo Ramírez.

10. Mario Rivillos.

11.Cortés.

13. Mellado.

14. Gordillo.

15. Dani Zurdo.

21. Dídac Plana. EFE

