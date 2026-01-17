Espana agencias

Van der Poel finalmente saldrá en la prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross de Benidorm

Benidorm (Alicante), 17 ene EFE).- El neerlandés Mathieu van der Poel, siete veces campeón del mundo de esta especialista y actual líder del campeonato, estará finalmente presente el domingo en Benidorm (Alicante), en la décima carrera de la temporada.

El equipo Alpecin Premier Tech acaba de comunicar en sus redes sociales que el "arco iris lucirá" mañana en la prueba española y Van der Poel defenderá el primera puesto ante la oposición del belga Tibau Nys, ganador en Benidorm en 2025 y del que le separan 10 puntos en la clasificación de la Copa del Mundo. EFE

