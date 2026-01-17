Una intensa nevada deja hasta 10 centímetros de nieve en Segovia y complica la circulación

Segovia, 17 ene (EFE).- La intensa nevada que ha caído esta madrugada ha dejado una acumulación de unos 10 centímetros de nieve en la capital segoviana, donde este mediodía sigue aún nevando, lo que está complicando la circulación tanto de vehículos como de peatones.

Según ha informado el Ayuntamiento, la acumulación de nieve está dificultando el tránsito por calzadas y aceras, y se recomienda a la población extremar la precaución si tiene que desplazarse por la ciudad, tanto por carretera como a pie.

El departamento de Sostenibilidad Ambiental, a través de la concesionaria del servicio de limpieza FCC, mantiene activado un dispositivo formado por 20 personas que trabajan de manera continuada en las labores de limpieza en toda la ciudad.

Para estas tareas se están utilizando cinco vehículos dotados de cuchilla y esparcidores de sal, de los que tres son de gran tamaño, uno mediano y una ‘pickup’, un vehículo más pequeño destinado principalmente a la limpieza de las calles del casco antiguo.

Siguiendo los protocolos habituales en episodios de nevadas, los primeros trabajos se han centrado en la limpieza de las carreteras principales de la ciudad, así como en los accesos al hospital, centros de salud y otros servicios de emergencia y esenciales.

La persistencia de la nevada está dificultando especialmente la limpieza de las aceras, por lo que desde el Ayuntamiento se pide a la población que evite la circulación por ellas y, en caso de que sea imprescindible, que se haga con la máxima precaución y utilizando calzado y vestimenta adecuados.

En este dispositivo municipal también se encuentran activados los Bomberos, la Policía Local y Protección Civil, cuyos efectivos se han desplazado a los barrios incorporados para atender posibles incidencias derivadas del temporal.

Desde el Ayuntamiento se ha reiterado la recomendación de evitar circular por la ciudad, tanto en vehículo como a pie, y, en caso de desplazamientos imprescindibles, hacerlo extremando las precauciones. De momento, la ausencia de accidentes relevantes es la nota dominante de este episodio de nieve.

En la provincia, el dispositivo de vialidad invernal de la Diputación de Segovia trabaja a pleno rendimiento desde primera hora de la noche, con un operativo formado por un jefe de parque, cuatro capataces, doce conductores y seis camiones destinados a mantener la red viaria en las mejores condiciones posibles.

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a aviso naranja por nevadas en Segovia hasta las doce de la noche del sábado. EFE

