Una copiosa nevada deja buena parte de la provincia de Ávila bajo un manto blanco

Ávila, 17 ene (EFE).- La copiosa nevada caída durante la pasada madrugada ha dejado buena parte de la provincia de Ávila bajo un manto blanco, provocando algunos problemas en las carreteras de la provincia y en la capital, que ha amanecido con unos 5 centímetros de nieve.

Esta primera nevada del año ha cubierto las calles de la ciudad, dejando las clásicas estampas del lienzo norte de la muralla teñido de blanco, para que los más jóvenes disfruten de la nieve por sus laderas.

Mientras tanto, los servicios municipales trabajan para limpiar las calles y aceras para facilitar el tránsito de peatones y vehículos.

Esta situación ha hecho que la Diputación provincial haya decidido suspender la primera jornada de los Juegos Escolares Provinciales para evitar riesgos en los desplazamientos por carretera de los alumnos.

Esta medida afecta, tanto a las competiciones previstas en El Barco de Ávila, como al encuentro previsto en el centro de ocio y deporte Naturávila, de la institución provincial, al que estaba previsto que asistieran un total de 125 alumnos de El Fresno, Aldea del Rey Niño, Solosancho, Villaviciosa y El Tiemblo, de las categorías benjamín y alevín.

En total, 33 operarios y 12 quitanieves de la Diputación abulense tratan de despejar de nieve las carreteras de la provincia.

Por otra parte, 10 vehículos más del plan de vialidad invernal de la Junta de Castilla y León están actuando en la red autonómica abulense, donde actualmente son obligatoria las cadenas en la CL-505, y en varios puertos por presencia de nieve en las vías.

En buena parte de la red secundaria se aconseja transitar con precaución.EFE

