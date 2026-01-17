Un temporal de nieve y lluvia cubre España antes de que una borrasca azote el Mediterráneo

Madrid, 17 ene (EFE).- Carreteras cortadas y otras incidencias viarias son algunas consecuencias del temporal de nieve, lluvia y oleaje que azota a buena parte de España, con nevadas copiosas en Ávila y Segovia, y varias ciudades en la meseta teñidas hoy de blanco, previa llegada al país de una nueva borrasca de alto impacto, Harry, que sacudirá al Mediterráneo.

Once comunidades están hoy en alerta por nevadas, lluvias y oleaje, con Galicia, Aragón y Castilla y León en nivel naranja (riesgo importante); la primera de ellas por temporal marítimo y las dos ultimas por nevadas que serán especialmente copiosas en zonas de Ávila y Segovia, y también en el Pirineo aragonés.

"Atención a las nevadas este sábado en la meseta norte", ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la red social X.

La autoridad meteorológica recomienda consultar "el estado de las carreteras" a quienes vayan a viajar.

Advierte además de que "se prevén lluvias fuertes y persistentes en Cataluña y Baleares".

El Ministerio de Transportes tiene dispuestas 633 máquinas quitanieves y 116.425 toneladas de fundentes para hacer frente a las nevadas que puedan producirse en las comunidades autónomas de Aragón y Castilla y León, que ha activado el plan de protección civil por nevadas.

Medio centenar de carreteras en el país están afectadas por el temporal de nieve, con seis vías secundarias cerradas a la circulación de vehículos en Granada, Salamanca y Navarra, según la información actualizada a las 13:15h por la Dirección General de Tráfico.

Cinco carreteras afectadas por el temporal están en la red principal. Está prohibido el paso a camiones o articulados en Madrid y Segovia, en la A-1, entre El Molar y Cerezo de Abajo. Y En Ávila, la A-50, entre Ávila y Gimialcón.

En Ávila una copiosa nevada durante la noche, con más de 5 centímetros de espesor, dejó la ciudad y buena parte de la provincia bajo un manto blanco.

En las últimas horas ha caído sobre la provincia mucha más nieve de la que señalaban las alertas, según el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández.

La nevada ha tenido "especial incidencia" en la Sierra de Gredos, las zonas de alta montaña y el Valle Amblés, una comarca próxima a la capital de la provincia, que también se ha visto cubierta de nieve.

Actualmente trabajan hasta diez quitanieves en la red autonómica, lo que ha hecho que algunas vías hayan pasado de precisar el uso de cadenas, a situación de precaución.

También en la ciudad de Segovia, se han acumulado unos 10 centímetros de nieve y al mediodía seguía nevando, complicando con ello la circulación.

Desde el Ayuntamiento se pide evitar circular por la ciudad, y en caso de desplazamientos imprescindibles, extremar las precauciones.

Carreteras como la de acceso al paraje de La Pedriza, en el Parque Nacional de Guadarrama, se encuentra cerradas por la nieve, que obliga a usar cadenas en otras cinco carreteras de montaña.

Tras las nevadas de la pasada madrugada, que mantuvo cortado el tránsito de vehículos por Navacerrada y Cotos hasta esta mañana, la Aemet ha ampliado el aviso amarillo por nevadas hasta las 15:00 horas de este sábado.

En zonas como el Pirineo catalán es obligatorio el uso de cadenas en una docena de carreteras; se han registrado además lluvias de hasta 66 litros por metro cuadrado, especialmente en el Camp de Tarragona.

La previsión de intensas nevadas ha obligado a Protección Civil a activar en fase de alerta los planes NEUCAT e INUNCAT, y se pide extremar las precauciones en la carretera y evitar actividades en áreas de montaña.

Por otra parte, una borrasca de alto impacto llamada Harry sacudirá a principios de la próxima semana el área del Mediterráneo, en concreto el nordeste peninsular y Baleares, dejando un fuerte temporal marítimo además de rachas de viento y precipitaciones muy fuertes y muy persistentes así como nevadas copiosas en zonas de montaña.

Los territorios especialmente afectados serán el sur y este de Cataluña, Comunidad Valenciana y sur de Aragón, según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en una nota informativa.

Los días más adversos serán previsiblemente el lunes y el martes.

En combinación con un anticiclón europeo, se establecerá un intenso flujo del este muy húmedo sobre la mitad norte del área mediterránea peninsular y Baleares.

A partir de la tarde del lunes dicha situación dará lugar a un temporal marítimo con probables rachas muy fuertes, precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y muy persistentes, así como nevadas copiosas en zonas de montaña, especialmente en el sur y este de Cataluña, Comunidad Valenciana y sur de Aragón.

"Es posible que se produzcan daños en paseos marítimos y zonas litorales, así como caídas de ramas o de árboles y elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado".

Las lluvias, además, pueden provocar crecidas fluviales e inundaciones locales, especialmente en zonas bajas", de acuerdo con el comunicado de Aemet.EFE

