Transportes despliega 633 quitanieves ante nevadas en Aragón y Castilla y Léon

Madrid, 17 ene (EFECOM).- El Ministerio de Transportes tiene dispuestas 633 máquinas quitanieves y 116.425 toneladas de fundentes para hacer frente a las nevadas que puedan producirse en las comunidades autónomas de Aragón y Castilla y León, ha informado este sábado en un comunicado.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido aviso de nivel naranja por nevadas este sábado.

Transportes ha recomendado extremar las medidas de precaucación al circular por carretera y consultar la información a través de los canales oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de Aemet, así como la cuenta del Ministerio de Transportes en la red social X. EFECOM