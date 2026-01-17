Trabajadores de Iberdrola piden subidas salariales ante el "inmovilismo" de la compañía

Bilbao, 17 ene (EFECOM).- Trabajadores de Iberdrola se han manifestado este sábado en Bilbao, convocados por el sindicato ELA, para reclamar subidas salariales y censurar lo que califican de "inmovilismo" por parte de la compañía.

Desde la central sindical se ha lamentado que un año después del inicio de negociación del convenio, la Dirección de la energética vasca se niegue a aceptar subidas garantizadas mínimas del IPC.

El pasado mes de junio Iberdrola vivió una jornada de huelga - convocada por ELA, UGT y CCOO- aunque la movilización de este sábado ha sido únicamente realizada por el sindicato nacionalista.

Encabezada por una pancarta que demandaba el IPC, la protesta ha recorrido el centro de la capital vizcaína para finalizar frente a Torre Iberdrola.

El delegado sindical de ELA en la empresa, Gorka López del Corral, ha lamentado la falta de avances en la negociación pese a que en el anterior convenio los trabajadores perdieron hasta "un 16 % del poder adquisitivo".

"Pedimos subidas salariales mínimas del IPC, pero la empresa no quiere ni asegurar el poder adquisitivo de la plantilla", ha criticado.

Ha reconocido además que no entienden las razones por las que CCOO y UGT no se han unido a la protesta de este sábado.

Asimismo, ha advertido que si la negociación continúa estancada se plantearán mantener las protestas y estudiar "escenarios de huelga" para los alrededor de 9.000 trabajadores. EFECOM

