Tolón reprocha a Feijóo que no tenga un modelo de financiación con números y para todos

Béjar (Salamanca), 17 ene (EFE).- La responsable del PSOE en políticas sociales y ministra de Educación, Milagros Tolón, ha reprochado este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que su partido no tenga ninguno modelo de financiación alternativo, con números y para todas las comunidades, que pueda sentarse a discutir son seriedad con el Gobierno.

Tolón ha participado este sábado en una jornada sobre educación organizada por el PSOE de Castilla y León en Béjar (Salamanca), donde ha apoyado al líder autonómico de ese partido, Carlos Martínez, de quien ha asegurado que será el "próximo alcalde de alcaldes" de esa comunidad.

Cuando previsiblemente el próximo lunes se convoquen las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León para el próximo 15 de marzo, Tolón ha traslado la "ayuda" del PSOE para que Martínez, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta y alcalde de Soria desde 2007 con mayoría absoluta, "culmine su carrera siendo alcalde de alcaldes" en esa comunidad.

La ministra ha incidido en que con el gobierno de Pedro Sánchez las comunidades han recibido 300.000 millones de euros más que con el Gobierno anterior del PP para mejorar los servicios, por lo que ha sostenido que los populares no les van a dar "lecciones en financiación", cuando son un partido "comprometido con el territorio y la gente".

Ha defendido que el modelo de financiación del Gobierno es "para que ningún territorio pierda y todos ganen, sin privilegios ni tratos de favor, que amplia derechos, refuerza la igualdad de oportunidades y mejora la cohesión y solidaridad interterritorial".

Tolón ha lamentado que "el PP no haya querido sentarse a discutirlo con seriedad", y ha incidido en que siguen esperan que hagan una propuesta "con números y para todas las comunidades", porque "sin liderazgo no hay consenso, y sin consenso no hay modelo".

"El mismo Feijóo ha confirmado esta mañana que no tiene modelo alternativo. Es él mismo quien dice que no tiene modelo alternativo, pero dice no a la propuesta del Gobierno que mejora a todas las comunidades. No tiene modelo, compañeros y compañeras, ni lo tendrá, porque el señor Feijóo no va a gobernar este país", ha concluido.

La política socialista ha traslado que deben sentirse "orgullosos de unas ideas socialistas que han hecho que España sea un país con mejores servicios públicos, con mejor educación, con más igualdad, con más derechos y con más bienestar".

Y aunque quedan retos, ha asegurado que tienen "un rumbo claro y un compromiso totalmente firme para seguir avanzando hasta al final de la legislatura. Qué nadie lo dude, compañeros y compañeras, hasta el final de la legislatura".EFE

