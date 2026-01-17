Teledeporte emitirá desde este domingo un partido por jornada de Primera RFEF

Madrid, 17 ene (EFE).- RTVE ha informado este sábado de que llegado a un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la emisión de un partido por jornada durante la segunda vuelta del campeonato de la Primera RFEF.

La emisión de esta categoría se inicia en Teledeporte este domingo, 18 de enero, a las 18:15 con el Mérida-Real Madrid Castilla.

Además de un partido por jornada, se emitirán todos los resúmenes de la competición por Teledeporte y RTVE Play y los bloques de deportes de los diferentes centros territoriales.

"Por ultimo, todos los sábados y domingo por la noche, alrededor de las 22:00, Teledeporte mostrará las principales imágenes de la jornada de la competición, completando la oferta de resúmenes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion en el programa ‘Estudio Estadio’. EFE