Tchouaméni será baja contra el Villarreal tras ver la quinta amarilla frente al Levante

Madrid, 17 ene (EFE).- El francés Aurelien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, será baja de cara al siguiente partido de Liga del conjunto blanco, la visita al Villarreal el 24 de enero, tras ver la quinta cartulina amarilla del curso en el partido de este sábado contra el Levante.

El galo cometió falta, yendo abajo con los dos pies, sobre Carlos Álvarez, en salida de balón del Levante, y el colegiado Miguel Sesma Espinosa le mostró la tarjeta amarilla.

La quinta amarilla para Tchouaméni tras las vistas ante Espanyol, Villarreal, Getafe y Valencia, esta última, el 1 de noviembre, por lo que tendrá que cumplir un partido de sanción. EFE

