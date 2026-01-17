Espana agencias

Socialistas franceses están satisfechos con anuncios del Gobierno y se abren a no tumbarlo

París, 17 ene (EFECOM).- El líder de los socialistas, Olivier Faure, abrió este sábado la puerta a que su partido mantenga con vida al Gobierno y no apoye una moción de censura tras reconocer "las victorias" que suponen los anuncios del pasado viernes hechos por el primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

"Tras los anuncios del primer ministro sobre el presupuesto (de 2026), pongo dos condiciones: disponer de la copia completa del texto para asegurar los avances que hemos obtenido y que su financiación no se haga a costa de los franceses", declaró en una entrevista al canal 'TF1' Faure.

Para evitar que su gobierno caiga, Lecornu intentó seducir a los socialistas -indispensables para la estabilidad del Ejecutivo- al prometer medidas en favor del poder adquisitivo de los más modestos, como la congelación del impuesto sobre la renta, la reforma de las ayudas sociales, el mantenimiento del subsidio de desempleo y la mejora de las becas de estudiantes.

Además, prometió 400 millones de euros para la construcción de viviendas y afrontar así los problemas que atraviesa el país en ese terreno.

A pesar de estas concesiones, muy criticadas por la derecha al considerar que no están financiadas, el jefe del Gobierno reiteró que el país cumplirá con Bruselas el compromiso de mantener el déficit público por debajo del 5 %, tras haberse situado en el 5,4 % en 2024. EFECOM

