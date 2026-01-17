Smart y Dieck remontan hasta el séptimo puesto en la danza de los Europeos de Sheffield

Redacción Deportes, 17 ene (EFE).- Los españoles Olivia Smart y Tim Dieck remontaron este sábado desde la décima plaza y se clasificaron séptimos en la modalidad de danza sobre hielo de los Campeones de Europa de patinaje artístico disputados desde el miércoles en la ciudad británica de Sheffield.

El título se lo adjudicaron los franceses Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron con 222,43 puntos tras ser los mejores tanto en la danza rítmica del viernes como en la libre de este sábado. En su primer título europeo como pareja, pero para Cizeron es el sexto tras los cinco consecutivos logrados entre 2015 y 2019 junto a Gabriella Papadakis.

Acabaron primeros por delante de los campeones continentales los tres últimos años, los italiano Charlène Guignard y Marco Fabbri, que se conformaorn la plata con 210,34 tras remontarse desde una tercera plaza en la que acabaron por segundo año consecutivo los británicos Lilah Fear y Lewis Gibson con 209,51.

Olivia Smart y Tim Dieck, tres veces campeones de España y quintos en los anteriores Europeos (los primeros como pareja), terminaron décimos el viernes con 75,17 puntos, lejos de los 77,21 que atesoran como mejor resultado en una danza rítmica.

Desconformes con su rendimiento, Smart, que nació en Sheffield hace 28 años, y Dieck, de origen alemán, salieron a por todas este sábado al hielo del Utilita Arena y en el programa libre firmaron un 121,27 -mejor registro de la temporada- que les permitió remontar en la danza libre al ritmo de la música de la película 'Dune' hasta la séptima plaza con 196,44 totales.

Los también españoles Sofía Val y Asaf Kazimov acabaron decimocuartos con 173,73 puntos totales en sus segundos Europeos. En su debut en 2024, el dúo entrenado por Sara Hurtado y Kirill Jalyavin no pudo clasificarse para la danza libre.

Val y Kazimov llegaban a este Europeo con muy buenas sensaciones, después de obtener la plaza para los Juegos Olímpicos en el clasificatorio de Pekín y el oro en el Sofia Trophy de Bulgaria. EFE