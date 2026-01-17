Espana agencias

Sheinbaum se reúne con economistas para hablar sobre “crecimiento y fortaleza” de México

Ciudad de México, 17 ene (EFECOM).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este sábado una reunión en Palacio Nacional con un grupo de economistas para dialogar sobre el crecimiento y la fortaleza de la economía mexicana, en un contexto marcado por la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que México “avanza con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social”, al destacar la importancia de mantener un diálogo técnico en momentos clave para la relación económica regional.

El encuentro ocurre mientras los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá comienzan a perfilar los temas que podrían revisarse en el acuerdo comercial, en un escenario de tensiones por medidas arancelarias, reglas de origen, políticas energéticas y estrategias de relocalización de cadenas productivas (nearshoring), que han colocado a México como un socio estratégico para Norteamérica.

En la reunión participaron los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; y de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué.

También asistieron las titulares de Energía, Luz Elena González; de Medio Ambiente, Alicia Bárcena; y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, así como el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.

El encuentro incluyó a subsecretarios clave en áreas relacionadas con comercio exterior, planeación económica, transición energética y desarrollo sostenible, así como a funcionarios de instituciones financieras públicas como Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), además del jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Entre los economistas asistentes estuvieron Gabriela Dutrénit, Gerardo Esquivel, Lorena Rodríguez, Mariana Rangel, Juan Carlos Moreno Brid, Héctor Villarreal, Fausto Hernández y Ana María Aguilar, especialistas con trayectoria en temas de política macroeconómica, desarrollo, finanzas públicas y comercio internacional.

Aunque la Presidencia no detalló los temas específicos abordados, la reunión se da en un momento en el que México busca fortalecer su posición de negociación frente a sus socios comerciales, particularmente ante la revisión del T-MEC, un mecanismo contemplado en el propio tratado para evaluar su funcionamiento seis años después de su entrada en vigor en 2020.

El Gobierno mexicano ha insistido en que el acuerdo ha sido clave para el dinamismo del comercio regional y para atraer inversiones vinculadas al 'nearshoring', pero también ha enfrentado controversias, especialmente con Estados Unidos, por políticas en sectores como energía, agricultura y regulación comercial.

El martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló durante un recorrido por una planta automotriz de Ford en Detroit, que "ni siquiera pensaba" en el tratado comercial que tiene con México y Canadá (T-MEC) al ser "irrelevante". EFECOM

